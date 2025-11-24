본문 바로가기
화재 진압 중 소방공무원 1명 심정지 상태로 병원 이송

이종구기자

입력2025.11.24 14:05

수정2025.11.24 14:25

고양시 행신동 자동차정비공장 화재 진압 현장서 발견

24일 정오쯤 고양시 덕양구 행신동의 한 자동차정비공장 화재 진압 현장에서 소방공무원 1명이 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송되는 안타까운 사고가 발생했다.

화재 진압 중 소방공무원 1명 심정지 상태로 병원 이송 24일 정오쯤 고양시 덕양구 행신동 소재의 4층짜리 자동차정비공장에서 화재가 발생해 출동한 소방당국이 화재를 진압하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공.
경기도소방재난본부에 따르면 이날 정오쯤 고양시 덕양구 행신동 소재의 4층짜리 자동차정비공장에서 화재가 발생해 출동한 소방 당국은 오후 1시 20분쯤 완전히 진압했다.


화재 진압 작전 중이던 오후 1시쯤 3층 화재발생지점에서 활동하던 40대 후반의 소방경 A 대원이 구조대장에게 심정지 상태로 발견되었다. A 대원은 발견 즉시 현장에서 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 긴급 이송됐다.


소방 당국 관계자는 "오후 1시 30분 기준으로 A 대원의 심장리듬은 회복되었으나, 자발 순환이 완전히 안정된 상태는 아니다"고 밝혔다.


특히, A 대원은 발견 당시 공기호흡기 면체를 정상적으로 착용하고 있었으며, 외부적으로 화염이나 열에 의한 손상은 확인되지 않아 심정지 발생 원인에 대한 정밀 조사가 필요할 것으로 보인다.


이날 화재 진압에는 소방인력 56명과 장비 20대가 동원되었으며, 현재 소방 당국은 정확한 사고 원인과 경위를 파악하는 동시에 부상 대원의 회복에 최선을 다하고 있다고 전했다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
