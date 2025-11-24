하나손보, '하나더넥스트 치매간병보험' 담보 2종 신설…치매 보장 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나손해보험이 초고령화시대에 급속히 증가하고 있는 치매 간병 수요에 대응하기 위해 24일부터 '하나더넥스트 치매간병보험'에 2가지 핵심 담보를 새로 추가하며 치매 전(全) 단계 보장을 한층 강화한다고 밝혔다.

치매는 한 번 진행되면 되돌리기 어려운 질환으로 조기 발견과치료가 삶의 질과 간병 부담을 크게 좌우한다. 이에 하나손해보험은 고객들의 치매 간병보험 니즈를 반영해 기존 보장 체계를 유지하면서 검사 단계와 치료 단계에 업계 최초 담보를 추가했다.

치매 직전 단계인 경도인지장애나 치매가 의심되는 경우 시행하는 '신경인지기능 종합검사' 비용을 급여 기준으로 최초 1회 지원하는 담보를 업계 최초로 도입했다. 경도인지장애 단계에서 정밀검사를 받도록 지원해 인지저하 여부를 빠르게 확인하고 치료 시작 시점을 앞당길 수 있도록 실질적인 검사를 보장한다. 이는 '조기 진단'이 치매 진행 억제의 핵심이라는 점에서 치매 간병보험의 보장 범위를 한 단계 앞당겼다.

AD

'표적치매약물허가 치료비' 담보도 새롭게 도입했다. 치매의 원인이 되는 아밀로이드베타를 표적하는 치매 약물허가 치료제를 투여할 경우 건당 치료비를 지급하며, 최대 36회까지 보장한다. 표적치료제는 치매 진행속도를 늦추는 새로운 치료 대안으로 주목받고 있으나 비용 부담이 컸다. 이번 신설 담보는 부담을 완화하고 고객이 보다 적극적으로 최신 치료 옵션을 선택할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

이번 담보 신설로 '하나더넥스트 치매간병보험'은 검사·진단·통원·입원 및 간병·치료에 이르는 치매 전과정 보장을 기본 구조로 유지하면서 그중에서도 '검사 단계'와 '치료 단계'에 신규 담보를 더해 전 과정 라인업을 완성형으로 강화했다.





AD

하나손해보험은 '하나더넥스트 치매간병보험' 가입자 중 '경도인지장애 방문 인지교육 제공형 특약' 가입 고객에게 경도인지장애 진단 시 주 1회, 연 최대 48회까지 자택 방문 브레인 트레이닝 서비스를 제공하고 있다. 이는 시니어 라이프 솔루션 기업 대교뉴이프와의 협업을 통해 운영되며 지난 8월 업계 최초로 6개월 배타적 사용권을 획득한 서비스다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>