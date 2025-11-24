"美, 관세 협상서 대만에 4000억달러 투자 요구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국이 대만과 무역 협상 과정에서 대만 측에 한국보다 많은 4000억달러(약 591조원) 규모의 투자를 요구한 것으로 알려졌다.

24일 중국시보와 자유시보 등 대만 언론들은 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 미국과 대만 간 무역 협상이 조만간 발표될 예정이라며 이같이 보도했다.

대만 TSMC 공장 전경. 로이터연합뉴스

소식통에 따르면 미국은 관세 협상 타결을 앞두고 대만에 대규모 투자를 요구했다. 이 소식통은 협정 초안의 투자 약속 금액이 한국이 약속한 3500억달러와 일본이 약속한 5500억달러 사이에 해당한다며 대만에 약 4000억달러 투자를 요청할 것으로 보인다고 전했다.

4000억달러는 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC의 1650억달러 대미 투자도 포함된 금액이다.

다만 쿵밍신 경제부장(장관)은 중국시보에 이에 대해 아직 확정되지 않았다고 밝혔다. 대만 행정원 경제무역협상판공실(OTN)은 협상팀이 현재 지속적으로 화상회의, 서면 문건 교환 등의 방식을 통해 '대만식 모델'로서 미국과 공급망 협력을 논의하고 있다고 밝혔다. 상호관세 인하와 무역확장법 232조와 관련된 품목의 세금도 최혜국대우(MFN)를 받을 수 있도록 노력하고 있다고 강조했다.

우청원 대만 국가과학기술위원회(NSTC) 주임위원(장관급)은 최근 FT와의 인터뷰에서 대만에 대한 관세를 인하하는 대가로 대만이 미국의 반도체 산업 발전을 지원하기로 양국이 합의했다고 밝혔다. 또 대만이 반도체 산업 성공을 뒷받침하는 과학단지 건설 경험을 공유하는 방안을 미국 측에 제안했다고 덧붙였다.





미국과 대만의 무역 합의가 완료되지 않으며 도널드 트럼프 미국 대통령은 대만에 20% 관세를 부과하기로 했다. 이에 라이칭더 대만 총통은 20% 관세는 지난 8월 협상 마무리 단계에서 매겨진 '임시 세율'로 대만의 목표가 아니며, 최종 합의 때 더 낮아질 것으로 기대한다고 밝혔다.





