국내 이통3사 5G 다운로드 속도 해외보다 3.8배 빨라

업로드 속도도 조사국보다 1.6배 앞서

공공 와이파이 다운 속도는 10배 빨라

국내 이동통신 3사의 무선 인터넷 속도가 해외 주요국보다 3배 이상 빠른 것으로 나타났다.

24일 한국통신사업자연합회(KTOA)가 발표한 이동통신 서비스 품질조사 결과에 따르면 지난해 국내 통신 3사의 평균 다운로드 속도는 1025.52Mbps로, 조사 대상 7개국 평균(268.01Mbps)보다 3.8배 빨랐다.

해외 주요국 중 가장 빠른 미국(샌프란시스코·501.05Mbps)과 비교해도 2배 이상 빨라, 국내 이동통신 서비스의 전송 품질 수준이 압도적으로 높은 것으로 평가됐다.

국내 이동통신 3사의 평균 업로드 속도(90.12Mbps)도 조사 대상국 평균(53.88Mbps)보다 1.6배 앞섰으며, 평균 지연 시간은 20.01ms로 대상국 평균(53.64ms)의 절반에 그쳤다.

조사에 따르면 각국의 5G 품질이 전반적으로 개선됐으나 국내 이동통신 서비스가 여전히 우위를 점했다. 특히 해외 일부 도시는 지하철 등에서 정상적인 서비스 제공이 어려울 정도로 품질이 낮았다.





공공 와이파이 품질도 국내가 가장 우수했다. 국내 공공 와이파이 평균 다운로드 속도는 463.55Mbps로, 조사 대상국 평균(48.26Mbps) 대비 약 10배 빨랐다. 이번 품질조사 결과는 '스마트초이스' 홈페이지에서 볼 수 있다.





