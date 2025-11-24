"OTT 때문에" 올 상반기 유료방송 가입자 3623만명…3개 반기 연속↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

넷플릭스 등 OTT 구독에 해지 늘어

IPTV 가입자수는 증가 추세

올해 상반기 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 등 유료방송 가입자는 약 3623만명으로 3개 반기 연속 감소 추세를 나타냈다.

방송미디어통신위원회가 24일 발표한 '2025년도 상반기 유료방송 가입자 수와 시장점유율'에 따르면 올 상반기 국내 유료방송 가입자는 3622만6100명으로 지난해 하반기 가입자 수 3636만4646명보다 13만8546명(0.38%) 감소했다.

지난해 상반기 5755명이 감소한 이후 지난해 하반기 1만9964명이 더 줄었는데, 올 상반기에는 14만명 가까이 줄면서 감소폭을 키웠다.

넷플릭스·티빙 등 온라인동영상서비스(OTT)를 보면서 유료 방송을 해지하는 이용자들이 늘면서 지난해 상반기 첫 감소세로 전환한 이후 하락세가 이어지고 있다.

유료방송 가입자는 2023년 하반기 3639만365명으로 최대치를 기록한 이후 3개 반기 연속 감소세다.

유료방송 가운데 IPTV 가입자 수는 최근 3년간 꾸준히 증가했다. 올 상반기 기준 IPTV 가입자 수는 2141만4521명(59.11%)으로 지난해 하반기에 비해 가입자가 10만4270명 늘었다.

반면 SO 가입자 수는 1209만1056명(33.38%)으로 18만2044명 줄었고, 위성방송도 272만523명(7.51%)으로 6만772명 줄었다.

사업자별로는 KT가 IPTV 가입자 902만8900명, KT스카이라이프 위성방송 272만523명으로 집계됐다. SK브로드밴드는 IPTV 676만8835명, 케이블TV 가입자 278만5114명이었다. LG유플러스는 IPTV 561만6786명, LG헬로비전 케이블TV 343만5058명으로 나타났다.





유료방송 가입자 수는 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 IPTV, SO, 위성방송 사업자별 실무 조사를 진행하고, 방미통위가 민간위원으로 구성한 전문심의회에서 심의, 의결한다.





