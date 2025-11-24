본문 바로가기
"AI 스타트업 육성해 활용 돕는다"…中企 AI 확산 방안 발표

이서희기자

입력2025.11.24 14:05

과기장관회의서 상정·확정
버티컬 AI 단계적 도입 지원
온·오프라인 AI 교육 추진
AI 활용 촉진법 제정 등

정부가 국내 인공지능(AI) 스타트업의 성장을 돕고 중소기업·소상공인의 AI 활용을 본격적으로 확산하기 위한 종합 대책을 내놨다.

"AI 스타트업 육성해 활용 돕는다"…中企 AI 확산 방안 발표
중소벤처기업부는 24일 열린 과학기술·인공지능 관계장관회의(과기장관회의)에서 '중소기업 AI 활용 및 확산 지원 방안'을 발표했다고 밝혔다. 이날 회의에서는 'AI 민생 10대 프로젝트 추진 방향', '국방 AX 발전 전략', '과학기술 AI 국가전략'과 함께 중소기업 AI 활용·확산 지원방안 등이 중점적으로 논의돼 상정됐다.


최근 발표된 조사에 따르면 글로벌 100대 AI 스타트업에 이름을 올린 국가는 미국(59개 사)·중국(10개 사)·영국(7개 사) 순으로 많았고, 국내 기업은 없었다. 또 대한상공회의소 조사 결과에 따르면 국내 중소기업의 AI 활용률은 28.7%에 불과하며 수도권(40.4%)과 비수도권(17.9%)의 격차도 큰 상황이다.


정부는 앞으로 AI 유니콘 육성을 위해 기업 성장 단계별로 집중적으로 투자하는 '넥스트 유니콘 프로젝트'를 추진하고 구글·엔비디아 등 글로벌 빅테크와 한국 스타트업 간의 협업을 확대하기로 했다. 버티컬 AI의 단계적 도입을 지원해 중소 제조 현장에 AI를 확산하고, 스마트제조 전문 기업을 집중적으로 육성해 AX 지원 플랫폼(제조 AI 24)도 구축해 나갈 계획이다.


AI 역량이 상대적으로 부족한 소상공인을 위해 국내 대표 AI 기업(네이버·카카오·뤼튼 등)이 직접 기획한 커리큘럼에 기반한 온·오프라인 AI 교육도 추진한다. 지역의 AX를 위해 지자체가 기획하면 정부가 지원하는 사업도 적극적으로 추진할 계획이다.


마지막으로 지속적인 중소기업 AI 전환 정책을 위해 AI 리터러시 교육, 주요 경영 분야 AI 상담 서비스를 제공하고, 중소기업 AI 활용 촉진법(학습 데이터 활용·AI 규제 해소·AI 스타트업 육성 등)을 제정해 중장기적 중소기업 AI 전환 기반을 구축할 예정이다.


한성숙 중기부 장관은 "인공지능이 산업과 비즈니스의 지형을 근본적으로 변화시키는 AI 대전환 시대에 중소기업과 소상공인들은 AI를 활용하지 않으면 살아남기 어려운, 더 절박한 상황"이라며 "중기부의 AI 활용·확산 지원방안을 통해 스타트업과 중소기업의 AI 전환을 지원함으로써 AI 벤처·스타트업에는 새로운 성장의 기회를, 중소·소상공인들은 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 전환점을 만들어 갈 것"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

