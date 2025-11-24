본문 바로가기
강남대 세무전문대학원 내년 3월 출범…1기 신입생 모집

조슬기나기자

입력2025.11.24 08:36

강남대학교 세무전문대학원이 내년 정식 출범한다. 서울시립대학교에 이어 국내 두 번째 세무전문대학원이다.


강남대 세무학과는 교육부로부터 세무전문대학원 설립 인가를 받아 오는 12월 9일부터 제1기 석·박사 신입생을 모집할 계획이라고 24일 밝혔다. 세무학 석·박사과정 정원은 각각 10명이다.


강남대 세무전문대학원은 내년 3월 초 개원식과 제1기 신입생 입학식을 겸한 학술 세미나 개최를 시작으로 정식 출범하게 된다. 국내 조세법학계에서 명성이 자자한 김완석 교수와 이전오 교수, 국세청 역외탈세담당관을 역임한 이광재 교수 등 조세 전문가들이 참여한다. 강남대 일반대학원 세무학과의 성용운 교수, 한국세무학회 및 한국조세법학회 부학회장을 맡고 있는 유호림 교수 등 강남대 세무학전공의 전임 교원들도 설립 멤버로 이름을 올렸다.


강남대는 2001년 일반대학원 세무학과 석사과정을 설치한 후 2003년 박사과정을 개설했다. 현재까지 약 140명의 세무학 석사 및 박사 학위자를 배출한 바 있다. 한국세무사회와 한국공인회계사회 등 조세 관련 전문가 단체와 세무학 박사과정 계약학과를 운영하는 등 지난 20여 년간 조세 전문가 양성에 기여해 왔다는 평가다. 최근에는 교내외 조세 전문가 그룹과 공동으로 설립한 조세범죄연구소를 통해 왕성한 연구 활동을 이어오고 있다.


강남대 일반대학원 세무학과 주임교수를 맡고 있는 유호림 교수는 "세무전문대학원 설립은 조세형사분야와 조세소송, 조세불복, 조세전략 등에 특화된 조세 전문가를 양성하기 위한 것"이라며 "전임교원뿐만 아니라 회계법인과 법무법인 등의 실무진은 물론 조세법 관련 각 분야의 저명한 학자들과 전문가들을 세무전문대학원의 교수 자원으로 확보해갈 계획"이라고 말했다.


강남대 세무전문대학원은 조세범죄연구소와 함께 매 학기 2~3회 조세형사분야 등에 대한 세미나를 개최해 이론과 실무를 겸비한 조세 전문가 양성에 매진한다는 목표다.


강남대는 "향후 세무전문대학원이 차별화되고 전문성을 갖춘 세무 인재의 양성을 통해 조세 전문가 수요를 충족시키고 관련 직역 간의 건전한 협업을 촉진함으로써 조세정의 실현과 납세자 권익 보호에 기여할 수 있는 조세전문 교육기관으로 성장해갈 것"으로 기대했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

