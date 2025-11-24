본문 바로가기
트럼프 경제팀 "2026년 美 침체 없다…금리인하의 해 될 것"‥'관세發 인플레' 지적 일축

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.24 04:59

01분 15초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베선트·해싯, 美 경제 낙관론
"물가 상승, 관세 아닌 서비스 영향"

도널드 트럼프 미국 행정부가 2026년 미국 경제의 침체 가능성을 일축하며 "엄청난 한 해(absolute blockbuster year)"가 될 것이라고 자신했다. 최근 고물가 상황과 관련해서는 관세의 영향은 없다고 주장하며, 서비스 물가 상승을 주요 원인으로 지목했다. 아울러 2026년은 금리 인하의 해가 될 것이라고 내다봤다.


트럼프 경제팀 "2026년 美 침체 없다…금리인하의 해 될 것"‥'관세發 인플레' 지적 일축 스콧 베선트 미국 재무부 장관. NBC 뉴스
스콧 베선트 미국 재무부 장관은 23일(현지시간) NBC 뉴스 '밋 더프레스' 인터뷰에서 "난 2026년에 대해 매우, 매우 낙관적"이라며 "우리는 매우 강력하고 인플레이션 압력이 낮은 경제 성장을 위한 토대를 마련했다"고 말했다.


그는 트럼프 행정부의 핵심 국정 과제를 담은 대규모 감세 법안이 지난 7월 제정되면서, 내년 미국 경제 성장을 본격적으로 견인할 것이라고 설명했다. 팁·초과근무수당 등 각종 세금 면제와 자동차 대출이자 소득공제 정책 등을 통해 미국인의 실질 소득이 증가할 것이란 주장이다.


또한 의료비 부담이 완화될 것이라며 이와 관련한 추가 정책을 이번 주에 발표할 예정이라고 밝혔다.


그러나 주택·금리 등 일부 경제 부문에서 어려움이 있다는 점은 인정했다. 베선트 장관은 "주택 부문은 분명히 고전하고 있으며 금리에 민감한 부문은 침체에 빠져 있다"고 진단했다.


최근 고물가와 생활비 부담이 커진 가운데 그는 관세가 인플레이션에 미치는 영향은 없다고 주장했다. 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.0% 상승해 미 연방준비제도(Fed)의 목표치(2%)를 크게 웃돌고 있다.


베선트 장관은 농축산물 등 식품 관세 인하가 '관세발 인플레이션'을 인정한 것 아니냐는 지적에 수개월간 이어진 무역 협상의 결과라고 설명했다. 그는 "수입 상품 데이터를 보면 물가 상승률은 사실상 정체돼 있고 인플레이션 상승은 서비스업 때문"이라며 "관세와는 아무런 상관이 없다"고 말했다. 이어 "인플레이션은 복합적인 지표이고 우리는 모든 것을 검토해 통제할 수 있는 부분을 낮추려 하고 있다"며 "에너지 가격이 낮아지면 인플레이션이 전반적으로 완화될 것"이라고 덧붙였다.


케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장도 미국 경제 전망에 자신감을 보였다.


그는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 "2026년은 대박의 해가 될 것"이라며 "최근 고용 보고서는 예상치의 두 배였고, 9~10월 주요 기업들이 20개 이상의 신규 공장 건설을 착공했다"고 강조했다.


다만 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태로 4분기 경제 성장률이 전기 대비 1.5~2% 수준에 그칠 것으로 전망했다.


해싯 위원장은 "잠재적으로 금리를 인하할 새로운 미 연방준비제도(Fed) 리더십 가능성도 있다"며 2026년이 금리 인하의 해가 될 것 같냐는 질문에 "그렇다"고 답했다. 차기 Fed 의장 후보로 거론되는 그는 "대통령이 연말이나 새해 무렵 결정할 것"이라고 밝혔다.


현재 제롬 파월 Fed 의장의 임기는 2026년 5월 만료된다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
