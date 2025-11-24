남아공 G20 마친 李대통령, '글로벌 사우스'로 뻗어나간 '실용외교'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓, 2028년 G20 개최…2010년 이어 두 번째 "막중한 책임감"

3세션: '공정한 미래' 위한 AI 기본사회·핵심광물·청년 역량 키워드 제안

1·2세션: 격차·불평등 완화, 기후·재난·식량 연계 강조

의장국 맡은 믹타 회동서도 "다자주의 회복" 강조

순방 막바지, 튀르키예 공식 방문

남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 기간 이재명 대통령은 'AI 기반 포용성장'과 '핵심 광물 공급망 재편'을 축으로 한 구상을 제시하며 2028년 G20 의장국 수임과 함께 국익 중심 실용외교의 무대를 글로벌 사우스로 넓혔다. G20 세 개 세션에서 이어진 메시지는 '격차·불평등 완화'에서 출발해 '기후·재난 대응' 그리고 '공정한 미래'와 '디지털 기회 확대'로 이어졌다. 중동·아프리카 순방 막바지에 이른 이 대통령은 마지막 방문국인 튀르키예에서 1박 2일간의 공식 방문 일정을 소화한다.

이 대통령은 23일(현지시간) '연대와 평등, 지속가능성'을 주제로 열린 G20 마지막 회의에서 2028년 한국이 G20 정상회의 의장국을 맡게 됐다고 직접 알리며 "G20 출범 20주년인 2028년에 의장직을 맡아 막중한 책임감을 갖고 역할을 다하겠다"고 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국은 위기의 순간마다 국제사회의 나침반이 돼 준 G20을 함께 설계한 나라"라고 강조하면서 서울 G20(2010년)에 이은 두 번째 의장국 수임의 의미를 적극적으로 부각했다.

오현주 국가안보실 3차장은 현지 브리핑에서 "이번 의장직 수임은 국격을 제고한 것"이라며 "이 대통령은 임기 내 유엔 안전보장이사회, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 이어 G20 의장직도 맡게 됐다"고 의미를 부여했다. 2028년이 G20 출범 20주년인 만큼, 복합 위기에 대한 협력을 주도할 수 있는 계기가 될 것이란 기대도 덧붙였다.

연합뉴스

AD

AI 기본사회·핵심광물·청년 역량…'공정한 미래' 위한 세 가지 키워드 제안

이 대통령은 이날 '모두를 위한 공정한 미래'라는 주제로 열린 마지막 3세션에서 ▲AI 기본사회 ▲안정적 핵심 광물 공급망 ▲청년·여성 역량 강화를 키워드로 제시했다. 이 대통령은 "기술의 발전이 모든 국가와 모든 이들에게 고른 기회를 제공하도록 해야 한다"며 G20이 채택한 'AI for Africa(아프리카를 위한 AI) 이니셔티브'를 환영한다고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 유엔(UN)총회와 경주 APEC 정상회의에서 제시했던 '글로벌 AI 기본사회' 구상을 다시 꺼내 들었다. 이 대통령은 올해 경주 APEC에서 의장국 자격으로 발표한 'APEC AI 이니셔티브'를 G20 논의와 연결하겠다면서 "아태지역을 넘어 전 세계로 이 같은 구상이 확산하도록 노력하겠다"고 약속했다.

핵심 광물 공급망의 안정적 구축의 필요성도 강조했다. 미국과 중국 간 희토류 공급망을 두고 대립이 격화하고 있는 상황을 극복하기 위해 국제사회가 연대해야 한다는 것이다. 이 대통령은 "핵심 광물 보유국과 수요국이 혜택을 공유할 수 있도록 안정적이고 호혜적인 공급망을 구축해야 한다"며 올해 정상회의에서 논의된 'G20 핵심광물 프레임워크'를 의미 있게 평가했다. 한국이 '핵심광물 안보 파트너십' 의장국으로서 협력사업을 확대해온 점, '한-아프리카 핵심광물대화'를 통해 신뢰 기반 협력을 강화해온 점도 소개했다.

또한 포용적 기회 창출과 관련해선 한국이 구축 중인 'AI 디지털 배움터'와 청년 맞춤형 AI 교육, 가나·탄자니아 수학·과학 교육 지원, 르완다 소프트웨어 특성화고 설립 등 사례를 나열하며 이 대통령은 "아프리카 여성과 청년의 디지털 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 했다.

"격차·불평등 완화"…개도국 부채·다자무역 복원·개발협력 효과 극대화 3대 해법

연합뉴스

정상회의 첫날인 22일 '누구도 소외되지 않는 포용적·지속가능한 성장'이라는 주제로 열린 제1세션에서 이 대통령은 "격차와 불평등을 완화하고 함께 잘 사는 길로 가야 한다"며 ▲개발도상국(개도국)의 부채 취약성 개선 ▲다자무역체제 기능 복원 ▲개도국 개발 효과 극대화 위한 국제협력 등 3대 해법을 제시했다.

개도국 부채와 관련해서는 부채비율을 줄이는 '선순환 구조'로 체질을 개선해야 한다고 제안했다. 이 대통령은 과도한 부채 부담으로 성장 투자 여력이 제한돼 지속가능 성장의 동력이 약해지고 있다고 진단하며 "성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중해 부를 창출하고 부채 비율을 줄여야 한다"고 말했다. 한국이 AI 등 미래 성장 분야에 투자해 총생산을 늘리고 장기적으로 부채 비율을 낮추려는 '성과 중심 재정정책'을 추진 중이라는 점을 사례로 들었다.

국제기구의 역할을 복원해야 한다고도 했다. 특히 이 대통령은 성장 잠재력 제고를 위해 예측 가능한 무역·투자 환경 조성이 필요하다며 세계무역기구(WTO) 기능 회복의 필요성을 강조했다. 한국이 주도해 설계한 '투자원활화협정'이 내년 아프리카에서 열리는 WTO 각료회의에서 공식 협정으로 채택되도록 노력하겠다고도 했다.

이 대통령은 또 개발협력의 효과성을 높이기 위한 국제사회의 역할을 언급하며, 한국이 '부산 글로벌파트너십 포럼'과 G20 차원의 '다자개발은행(MDB) 개혁 로드맵 평가·보고 체계' 논의를 주도해온 점을 소개했다. 아프리카 협력 프레임워크 등 G20 채널을 통해 개도국과의 연대를 이어가겠다는 뜻도 밝혔다.

"비는 한 지붕에만 내리지 않는다"…기후·재난·식량 연계 강조

연합뉴스

1세션에 이어 같은 날 '회복력 있는 세계'라는 주제로 열린 제2세션에서 이 대통령은 기후·재난·식량·에너지 전환을 "서로 연결된 구조적 위협"으로 규정하고 "충격을 흡수하고 복원력을 강화한다면 새로운 기회와 성장 기반을 마련할 수 있다"고 제안했다.

발언에 나선 이 대통령은 "비는 한 지붕에만 내리지 않는다"는 아프리카 속담을 인용해 어느 한 지역의 재난과 기후위기가 전 세계에 미치는 현실을 상기시켰다. 그러면서 한국이 2035년 국가온실가스 감축목표(NDC)와 중장기 기후탄력적 발전 경로를 확정했다는 점을 언급하며 "국제사회의 책임 있는 일원으로 기후변화 대응에 함께하겠다"고 했다.

에너지 전환과 관련해선 재생에너지 기반 '에너지 고속도로' 구상을 소개했다. 해상풍력 클러스터와 분산형 전력망 구축을 확대하고, 재생에너지 이익을 국민과 공유하는 '햇빛소득·바람소득' 모델을 확산하고 있다는 설명도 부연했다.

재난 대응에 대해서는 "예방·복원력 중심으로 시스템을 재편해야 한다"며 G20 재난위험경감 각료회의가 도입한 '다중재난 조기경보체계'에 환영한다는 뜻을 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 한국이 아시아·태평양 국가들을 대상으로 홍수 조기경보체계를 구축해온 경험을 공유하며, 재난 위협에서 소외되는 국가가 없도록 지원을 계속하겠다고 했다.

믹타 회동서도 "다자주의 회복" 강조…실용외교 '글로벌 사우스'로 확대 계기

연합뉴스

이 대통령은 G20 계기 다자·양자 외교 일정도 소화했다. 특히 한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주 5개국 중견국 협의체인 믹타(MIKTA) 정상 회동을 의장 자격으로 주재하고, 다자주의 회복과 국제협력 강화를 위한 가교 역할을 재확인하는 공동언론발표문을 끌어냈다. 이 선언문에는 한반도의 평화 구축을 지지한다는 내용도 담겼다.

믹타 정상들은 발표문을 통해 지정학적 긴장, 세계 경제 불확실성, 공급망 복잡성, 빈곤과 불평등, 기후 위기, 디지털 전환 등 국제사회가 직면한 복합적이고 다면적인 도전과제에 대해 깊은 우려를 공유하고 "이런 현실 속에서 다자주의, 국제협력 증진, 민주주의, 국제법 준수 등 공동 의지를 재확인했다"고 밝혔다.

이번 G20 정상회의를 계기로 대통령실은 "국익 중심 실용외교의 지평을 아프리카 등 글로벌 사우스로 확대한 계기"라고 평가했다. 다자무역체제 복원, 기후·재난 대응, 핵심 광물 공급망, AI를 매개로 한 디지털 격차 해소까지, 이 대통령이 G20 각 세션과 믹타 회의에서 꺼낸 의제들이 향후 몇 년간 한국 외교·경제 정책의 큰 틀로 이어질지가 다음 과제가 될 전망이다.





AD

한편 이번 회의에선 남아공이 준비한 'G20 남아공 정상선언'이 이례적으로 첫날 채택됐다. 30쪽 122개 항으로 구성된 선언문에는 "다자주의 정신에 기반에 모든 회원국이 동등한 입장에서 참여하는 데 대한 약속을 재확인한다"는 내용을 포함해 미국이 그간 반대한 기후 변화의 심각성과 적응 필요성 그리고 재생에너지 확대를 위한 목표 등이 담겼다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>