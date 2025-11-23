조국 "혁신 대항해 시작…국민 중심 '큰 정치' 선언"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당 신임 당대표 선출

찬반투표서 98.6% 높은 찬성

조국 조국혁신당 신임 대표는 23일 "'국민 중심 큰 정치'를 선언한다"고 밝혔다.

조국 조국혁신당 신임 대표가 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 당 대표로 선출된 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

조 신임 대표는 이날 청주 오스코에서 열린 '2025 전국당원대회'에서 당대표로 선출된 직후 정견 발표를 통해 "당원 주권과 국민주권이 조화롭게 실현되는 정당으로 진화(進化)하겠다"면서 이같이 말했다. 조 대표는 이번 전당대회에서 찬반 투표를 통해 98.6%의 압도적인 찬성률로 당대표에 당선됐다.

조 대표는 "비상대책위원회가 마련한 '뉴파티 비전'으로 정당 민주주의의 새 장을 열겠다"며 "내란을 격퇴한 '응원봉 혁명'을 다원 민주주의로 구현하는 '미래 정당'이 되겠다"고 했다.

그는 "'팬덤'에 의존하는 정치를 하지 않겠다"면서 "당원의 열정은 엔진이 되고, 국민의 목소리는 방향이다. 두 목소리가 따로 가지 않고, 함께 가는 정치를 하겠다"고 했다.

이어 "큰 가치, 큰 비전, 큰 책임을 갖고 국민의 삶과 대한민국의 미래를 새롭게 만들어 내는 '큰 정치'를 하겠다"면서 "조국혁신당은 현재 비록 작은 정당이지만 나라 전체와 다음 세대까지 생각하는 '큰 정당'이 되겠다"고 강조했다.

특히 주거권 보장을 위한 제안으로 ▲토지공개념 입법화 및 행정수도 이전 ▲보유세 정상화 ▲토지주택은행 설립 및 국민 리츠 시행 ▲전세 사기 특별법 즉각 통과를 제시했다. 그는 "부동산 시장은 다주택자의 이기심, 투기꾼의 탐욕, 정당과 국회의원의 선거 득표 전략, 민간 기업의 이해득실이 얽힌 복마전"이라며 "조국혁신당이 끝내겠다. 국민의 주거권을 외면하는 정치는 스스로 퇴장해야 한다"고 주장했다. 감사원·헌법재판소·대법원·대검찰청의 지방 이전도 제안했다.

개헌 추진에 대해서는 "두 가지 개헌 경로를 제안한다. 즉각적인 국회 개헌연대 구성과 지방선거와 지방분권 개헌 동시 투표"라며 "여기에 부마 민주항쟁, 5·18민주화운동, 6·10민주항쟁을 헌법 전문에 수록하는 것이 꼭 필요하다"고 언급했다.





내년 6·3지방선거에 대해선 "저는 정치공학에 의존해 정치를 시작하지 않았다"며 "우리가 달성해야 할 시대적 과제를 위해서는 1%의 가능성만 있어도 끝까지 도전하겠다. 그래서 지방정치의 혁신을 위한 교두보를 만들겠다"고 말했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

