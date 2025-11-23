대통령실 안보3차장 "李대통령 순방으로 외교지평 확대 성과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오현주 국가안보실 제3차장이 23일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그의 한 호텔에 마련된 한국 취재단 기자실에서 G20 정상회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

오현주 국가안보실 3차장은 23일(현지시간) 이재명 대통령의 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 성과에 대해 "국익중심 실용외교의 지평을 아프리카 등 '글로벌 사우스(남반구에 위치한 제삼 세계 국가)'로 확대했다"고 말했다.

오 차장은 이날 G20 정상회의가 진행 중인 남아프리카공화국 요하네스버그에서 현지 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

오 차장은 "이 대통령이 아프리카에서 개최되는 첫 G20 정상회의인 점을 감안하여 우리나라의 아프리카와의 연대와 협력 의지를 밝혔다"며 부채 문제 해결, 효과성 제고 등을 선도하겠다는 의지를 밝혔다고 전했다. 이 대통령은 한국의 아프리카 식량원조사업 등 지원 정책도 소개했다.

2028년 G20 정상회의 의장직을 수임한 것에 대해서는 "우리 국격을 제고했다"며 "오늘날 복합적 국제 현안에 대한 G20 협력의 강화를 도모하는 데에 우리나라가 선도적 역할을 수행하게 될 것으로 기대된다"고 오 차장은 설명했다.

이 밖에도 오 차장은 세계무역기구(WTO)의 중요성 강조, 한국의 성과중심 재정정책 제시, 에너지고속도로와 해상풍력 등 기후위기 대응 차원의 에너지전환정책 모범사례 소개 등을 성과로 꼽았다.

한편 미국이 반대의사를 밝힌 다자무역이나 기후위기를 이 대통령이 강조한 것이 미국의 반발을 부를 수 있지 않으냐는 취지의 질문에 대해서 오 차장은 "미국 역시 내년 G20 의장국을 맡기로 돼 있다. (미국도) 문안 협상에도 참여했다"고 답했다.





그러면서 "이번에 미국이 G20에 불참한 것은 꼭 G20의 필요성을 부정하는 것은 아니라고 생각한다"고 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

