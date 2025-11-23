창원소방본부, 장흥군 의용소방대연합회와 자매결연 행사 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영·호남 간 우호 증진

경남 창원특례시 창원소방본부는 소방본부 대회의실에서 창원시와 장흥군 의용소방대연합회 상호 간 우호 증진을 위한 자매결연 행사를 열었다.

창원특례시, 장흥군 의용소방대연합회 자매결연 행사 단체 사진.

AD

지난 21일 열린 행사에는 이상기 창원소방본부장을 비롯해 창원시 의용소방대연합회와 장흥군 의용소방대연합회 등 100여명이 모여 행 개회식, 소방본부장 인사 말씀, 환영사, 기념 촬영 순으로 진행했다.

이번 교류 행사는 지난 2018년 창원시와 장흥군 의용소방대 자매결연 협약으로 상호 간 교류와 협력을 위해 매년 개최하고 있다.

올해 행사는 영·호남의 의용소방대 운영 활성화 방안에 논의를 진행하였으며, 상호 간 지역특산품을 주고받으며 안전 정보를 공유하는 시간을 가지기도 했다.

창원시 의용소방대는 각종 행사뿐 아니라 어려운 이웃들을 위해 사랑의 김장김치 나눔 행사 등 지속적인 봉사활동을 하고 있으며, 지난 7월에는 집중호우로 수해를 입은 합천군 수해 지역을 찾아 복구 활동을 펼치기도 했다. 특히, 화재·구조·구급 등 소방업무를 보조하면서 지역의 안전과 발전을 위해 헌신하고 있다.





AD

이상기 창원소방본부장은 "매년 장흥군 의용소방대연합회와 수범사례 공유를 통해 지역의 안전 시스템 도입에 큰 도움이 된다"면서 "지속적인 상호 교류를 통해 안전 인프라 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>