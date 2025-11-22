본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"비트코인 더 오른다"던 '부자 아빠', 본인은 팔았다

구나리기자

입력2025.11.22 18:30

시계아이콘01분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

베스트셀러 작가 로버트 기요사키
약 30억원 규모 비트코인 매도
"수술센터·광고판 사업 인수 계획"

베스트셀러 도서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자로 이름을 알린 로버트 기요사키가 보유하던 비트코인을 매도했다고 밝혔다.


'부자아빠' 기요사키, "30억원 규모 비트코인 매도…새 사업 인수 계획"
"비트코인 더 오른다"던 '부자 아빠', 본인은 팔았다 베스트셀러 도서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키. 야후 파이낸스
AD

22일 기요사키는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 약 225만달러(약 30억원) 규모의 비트코인을 매도했다고 전했다. 매입가는 약 6000달러(약 883만원) 매도가는 약 9만달러(약 1억 3200만원)라고 덧붙였다. 그는 비트코인 매도대금으로 수술센터 두 곳과 광고판 사업을 인수할 계획이라며 "오래전부터 실천해온 부자가 되는 전략"이라고 강조했다.


"비트코인 15억 도달한다…추가 매수할 것" 오랜 주장과 상반된 조처

다만 이번 결정은 그가 최근까지 주장하던 비트코인 낙관론과는 배치된다. 지난 15일 기요사키는 SNS에 비트코인 가격 급락과 관련해 "비트코인이 떨어지고 있지만, 나는 팔지 않고 기다리고 있다"며 "모든 시장이 흔들리는 이유는 전 세계가 현금 부족에 빠져 있기 때문이다. 나는 현금이 필요하지 않다"라고 이야기했다. 그러면서 기요사키는 "대규모 통화 발행이 시작될 것이며 이 과정에서 금·은·비트코인과 같은 실물자산과 가상화폐의 가치가 높아질 것"이라며 "이번 폭락이 끝나면 더 많은 비트코인을 매수할 것"이라고 주장했다.


앞서 그는 지난 4월에도 비트코인 가격이 장기적으로 100만달러(약 14억 7000만원)에 도달할 것이라고 주장하며 "단기 조정은 불가피하지만, 하락 시 추가 매수할 계획"이라고 언급했다. 그는 "비트코인은 진정한 희소 자산이며, 공급이 줄기 전에 매수해야 한다"라고도 주장했다. 그는 2026년 비트코인 가격이 25만 달러(약 3억6800만 원)까지 오를 것이라는 전망을 하기도 했다.


전문가들 "기요사키 전망, '거시적 서사' 차원에서 이해해야"
"비트코인 더 오른다"던 '부자 아빠', 본인은 팔았다

기요사키의 발언에 전문가들은 "기요사키의 가격 전망이 과거에도 여러 차례 과장됐던 만큼 그의 발언을 신중하게 받아들여야 한다"라고 지적했다. 경제지 이코노믹 타임스는 기요사키의 발언이 때때로 공포심리를 자극해 시장 변동성을 키울 수 있다고 꼬집었다. 업계에서는 "기요사키의 전망은 시장 흐름을 참고하는 수준에서 활용해야 할 뿐, 직접적인 투자 조언으로 받아들이기에는 위험하다"며 그의 발언을 개별 투자 조언이 아니라 글로벌 경제 흐름을 해석하는 '거시적 서사' 차원에서 이해해야 한다는 의견도 나오고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 비트코인은 이번 주 들어 변동성이 커지며 10% 넘게 하락해 8만 달러(약 1억 1776만 원) 초반까지 밀려났다. 22일 기준 가격은 8만 6065달러(약 1억 2668만원) 수준이며 장중 한때는 8만 7600달러(약 1억 2894만원)까지 회복하기도 했다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기