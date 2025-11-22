본문 바로가기
학교 밖 청소년에게 추억의 '수학여행' 선물로~

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.22 14:41

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 서구아너스, 2박3일 경주 탐방
문화향유·진로모색 등 기회 제공

학교 밖 청소년에게 추억의 '수학여행' 선물로~ 광주 서구아너스가 학교 밖 청소년들에게 ‘수학여행’을 선물했다. 서구청 제공
광주광역시 서구의 고액 기부자 모임인 서구아너스가 학교 밖 청소년들에게 뜻깊은 수학여행을 선물했다.


서구는 지난 19일부터 21일까지 학교 밖 청소년 20명이 서구아너스의 후원을 받아 경주에서 문화향유와 진로탐색 시간을 가졌다고 밝혔다.


서구아너스는 이번 사업을 위해 후원금 1,500만원을 지원했다.


학생들은 2박3일간 불국사, 석굴암, 첨성대 등 우리나라 대표 문화유산을 탐방하고 역사적 의미를 직접 체감하는 시간을 가졌다. 또 공예 직업 체험, 대학생 멘토와의 진로 상담, 조별 자율활동, 체험일지 작성 및 발표 등을 통해 자기 이해와 협업 능력을 키우는 기회도 마련됐다.


참가 학생들은 "학교 밖 청소년이라 '수학여행'은 꿈도 못 꿨는데 이번 여행이 너무 행복하고 소중한 추억이었다"며 "단순한 여행이 아니라 나의 꿈과 삶에 대해 진지하게 돌아보고 진로를 보다 깊이 고민할 수 있는 시간이었다"고 말했다.


김이강 서구청장은 "학교 밖 청소년들이 편견의 벽을 넘어 당당하게 꿈을 펼치고 도전할 수 있도록 기회를 제공하는 것 또한 행정의 중요한 역할"이라며 "앞으로도 청소년들이 자존감과 잠재력을 키울 수 있도록 실천 중심의 맞춤형 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


한편 서구아너스는 출범 1년 만에 회원 103명이 가입했으며 35억여 원의 후원금을 모아 복지사각지대 해소에 앞장서고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
