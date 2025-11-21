박철우 서울중앙지검장 "보완수사야말로 檢 존재 인정받을 분야"

"열정 송두리째 부정 당하는 박탈·자괴감 들어 억울"

대장동 ‘항소 포기’ 개입… "정확하지 않은 내용 퍼져"

박철우 신임 서울중앙지검장이 21일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 열린 제66대 서울중앙지방검찰청 검사장 취임식에서 취임사를 하고 있다.

박철우 신임 서울중앙지검장은 "경찰 수사에 대한 효율적인 사법 통제와 보완수사야말로 국민들로부터 검찰의 존재의의를 새롭게 인정받을 수 있는 중요한 분야"라고 밝혔다.

박 지검장은 21일 취임사에서 "요근래만큼 그동안 쏟아부은 열정이 송두리째 부정당하는 것 같은 박탈감과 자괴감이 드는 시기는 없을 것"이라며 "저 또한 억울한 감정을 부정할 수 없는 게 솔직한 심정"이라고 했다.

그러면서 "최소한 국민들로부터 수사권 행사의 형평성이 지적됐던 장면들, 무의식적으로나마 오만하게 보일 수도 있었던 언행들을 생각해보며 성찰하는 것부터 시작해보자"며 "누군가의 잘잘못을 따지자는 것이 아니라, 우리가 부지불식간에 넘어갔던 부족함이나 과함이 없었는지 곱씹어보는 자세를 가지자는 것"이라고 했다.

이어 "나 자신의 정치적 신념이나 스스로의 관행으로부터도 벗어나 최대한 객관적으로 사건을 보고, 그런 내 자신의 모습을 객관적으로 반추해보는 노력을 할 때 범죄로부터 국민을 지키기 위해 쏟아부었던 우리의 땀과 노력을 국민들께서 한분 한분씩 다시 인정해 줄 것"이라며 "지체된 정의는 정의가 아니다는 법언이 있다. 지금 이 순간도 검찰의 신속한 결정을 기대하고 있는 많은 국민이 있고 국민의 삶과 직결된 범죄 대응에 서울중앙지검의 역량을 집중해 국민의 일상을 지키는 검찰로 자리매김하자"고 덧붙였다.

박 지검장은 정부·여당에서 추진 중인 검찰개혁에 대해서도 언급했다. 그는 "경찰 수사에 대한 효율적인 사법 통제와 보완수사야 말로 국민들로부터 검찰의 존재의의를 새롭게 인정받을 수 있는 중요한 분야"라며 "이를 위해 업무체계의 효율성을 살피고 적정한 자원배치를 통해 구성원 각자가 자부심을 가지고 역량을 펼칠 수 있는 방안을 강구하겠다"고 했다.





박 지검장은 검찰 수뇌부가 대장동 개발 비리 사건 '항소 포기' 과정에 개입한 것으로 알려져 있다. 이에 대해 박 지검장은 이날 출근길에서 "저에 대해 정확하지 않은 내용이 많이 퍼져있다"고 밝혔다. 다만 박 지검장은 어떤 부분에서 정확하지 않은 내용이 퍼져있는지에 대해서는 말을 아꼈다.





