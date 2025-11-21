[특징주]한국피아이엠, '휴머노이드 로봇 손' 상용화 논의에 7%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일 한국피아이엠이 강세다. 국내 대기업과 휴머노이드 로봇 손 상용화 논의를 진행했다는 소식이 알려지면서다.

이날 오전 9시53분 한국피아이엠은 전 거래일 대비 3100원(7.64%) 오른 4만3700원에 거래되고 있다.

전날 한국피아이엠은 최근 개최된 국내 최대 로봇 전시회 '로보월드'에서 국내 굴지의 대기업과 휴머노이드 로봇 손에 적용되는 소재 관련 상용화 논의를 진행했다고 밝혔다.

부스에는 국내 자동차 및 IT(정보기술) 대기업과 미국, 일본 등 글로벌 기업 한국 지사 관계자들이 방문해 한국피아이엠 기술에 큰 관심을 보였으며, 일부 기업과는 미팅을 진행했다.





한국피아이엠에 따르면 이번에 휴머노이드 소재 관련 상용화 논의를 진행한 기업은 글로벌 탑티어 기업향 공급 레퍼런스를 다수 보유 중인 국내 대기업이다. 해당 논의는 한국피아이엠의 마이크로 MIM, 티타늄 기반 기술 등 휴머노이드에 적합한 기술의 상용화를 목표로 진행됐다.





