본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[시장의 맥]생산적금융의 성공을 위한 조건

입력2025.11.24 08:00

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 뉴스듣기
[시장의 맥]생산적금융의 성공을 위한 조건
AD


생산적금융(productive finance). 요즘 금융시장의 핵심 키워드다. 이재명 정부는 꺼져가는 성장엔진의 재가동을 위해 금융의 역할 변화를 주문했다. 생산적금융의 대표 아웃렛인 국민성장펀드도 시동을 걸었다. 내달 10일 출범을 목표로 사무국을 열고 거버넌스 정비 중이다. 이미 4대 금융지주는 향후 5년간 생산적금융과 포용금융에 400조원을 투입하기로 했다.


사실 생산적금융은 생경한 개념이 아니다. 이미 19세기 고전경제학에서는 금융이 실물경제의 생산 능력을 향상하는 경우 생산적자본의 기능을 한다고 보았다. '생산적금융'이라는 용어가 전면에 등장한 것은 세계금융위기 직후 즈음이다. 위기의 원인을 금융의 비생산적 자금흐름으로 파악하고 기술과 생산성 중심으로 금융의 역할 변화를 요청했다. 국내에서 생산적금융이 정책용어로 처음 사용된 것은 문재인 정부 때이다. 달라진 것은 명확한 투자 분야를 위한 장기의 거액펀드가 조성된 점이다. 생산적금융 본질에 보다 다가선 느낌이다.


생산적금융의 긍정적 효과는 미국과 EU의 1인당 GDP 격차 확대로 설명할 수 있다. 지난 20년간 EU 주요국의 성장률은 미국의 절반에도 미치지 못하고 있다. 차이는 미국이 유럽에 비해 신기술 및 설비에 대한 대규모의 지속적 투자를 통해 생산성을 높인데 기인한다. 총요소생산성은 자본적투자 시점이 가까울수록, 신기술이 자본재에 내재화되는 속도가 빠를수록 높아진다. 미국은 빠른 기술 도입과 가속화된 투자 사이클로 유럽에 비해 뛰어난 생산성을 향유하고 있다.


생산적금융이 제대로 작동하기 위해서는 무엇보다 투자기업 선정이 중요하다. 유사한 성격의 정책펀드들이 정부가 바뀔 때마다 등장했으나 성과는 용두사미였다. 정교하고 치밀한 심사시스템이 필요한 이유이다. 관이 아닌 민간 중심으로 다양한 분야의 전문가와 협업을 통해 기업을 검증해야 한다. 투자를 위한 검증이 아닌 실제 비즈니스를 통한 검증이 되어야 한다. 재무적투자자가 아닌 전략적 투자자 입장에서 사고해야 한다. 투자 이후 모니터링을 강화하고 성과중심의 관리체계를 정립해야 한다. 이런 관점에서 금융지주사들에 거는 기대가 크다. 계열사 간 정보범위의 경제를 활용해 협업이 가능하기 때문이다. 실제로 미국에서 Glass?Steagall법 폐지 이후 유니버설 은행이 자금을 공급한 기업의 생산성은 개선되고 시가총액도 증가했다는 연구결과도 있다.


생산적금융은 정권에 따라 흥망하는 개념이 아니다. 금융 패러다임의 게임체인저 역할을 해야 한다. 생산적 금융은 민간자본과 정부, 그리고 기업을 공통의 목적 아래 결합해 모든 이해관계자에게 혜택을 제공할 능력을 지니고 있다. 다양하고 광범위한 투자자로부터 자금을 조성해야 하는 근거이다. 국민연금을 포함한 연기금의 생산적금융 투자를 검토할 수 있는 이유이다. 사모투자와 인프라투융자에 앵커 LP로 참여하되 블렌디드 파이낸스 구조를 통해 위험을 최소화하면 된다. 공적연금이 없는 영국의 주요 사적연금들이 2030년까지 자산의 최소 5%를 벤처·성장기업에, 최소 10%를 사모시장에 투자하겠다는 협약(MHC, MHA)이나 미국의 대표적 퇴직연금인 401(k) 운용에 사모펀드를 포함한 행정명령은 참고할 만하다. 글로벌 자금의 유치도 필요하다. 다양한 재원으로 조달된 자본의 총합이 성장 가속화에 효과적일 것이기 때문이다.


생산적금융 정착을 위해서는 회수시장의 활성화도 절실하다. IPO가 거의 유일한 회수 수단인 체제에서 벤처투자로 성공한 자금이 다시 혁신기업으로 공급되기는 쉽지 않다. 기업성장집합투자기구(BDC) 도입만으로는 부족하다. 세컨더리마켓 전용 플랫폼이 필요하다. LP 지분이나 펀드 지분을 거래 가능하게 해야 한다. 순자산가치(NAV)나 기업 및 펀드 정보가 투명하고 명확하게 공시될 수 있게 정보시스템을 구축해야 한다. 기관투자자들의 비상장주식 지분거래에 대한 규제도 최소화해야 한다. 이 플랫폼은 M&A 활성화에도 기여할 수 있다.


야심 차게 시작된 생산적 금융. '돈을 굴려 돈을 버는' 금융이 아닌, '돈을 굴려 경제를 키우는' 금융이 되어야 한다. 단기적 수익 추구가 아닌, 생산능력 확대와 성장을 지원하는 금융으로 다시 태어나야 한다. 금융에도 이해관계자 자본주의(stakeholder capitalism)가 적용될 때, 대한민국의 지속가능성은 증대될 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이준서 동국대 경영학과 교수




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기