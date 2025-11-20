美 신규 실업수당 청구 '예상 하회'…2주 이상 청구는 4년 만 최고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 실업수당 청구 22만건…전주比 0.8만건 ↓

셧다운 여파로 계속 실업수당 청구는 증가

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 소폭 줄어든 것으로 나타났다. 반면 2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구 건수는 4년 만에 가장 높은 수준으로 증가했다.

미국 일리노이주 마운트 프로스펙트의 한 소매점에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

20일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(10월30일~11월5일) 신규 실업수당 청구 건수는 22만건으로, 전주(22만8000건)보다 8000건 줄어들었다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 예상치(22만7000건)도 하회한 수치다.

이에 비해 계속 실업수당 청구 건수는 11월2~8일 기준 197만4000건으로 집계돼 전주(194만6000건) 대비 2만8000건 늘었다. 이는 2021년 11월(204만1000건) 이후 가장 높은 수준이다. 10월 1일부터 43일간 이어진 역대 최장 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 연방 직원들의 청구가 증가한 영향으로 분석된다.

실업수당 지표가 엇갈리는 가운데 9월 고용은 예상보다 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 이날 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 9월 고용 보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용은 11만9000건 증가했다. 시장 예상치(5만3000건)의 두 배를 넘었다. 다만 실업률은 8월 4.3%에서 9월 4.4%로 상승했다.





미 연방준비제도(Fed)는 고용 지표와 물가 등 주요 경제 데이터를 종합해 다음 달 기준금리 추가 인하 여부를 결정할 예정이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

