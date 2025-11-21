본문 바로가기
한국 괘불 영문 학술 총서 네 권 완간

이종길기자

입력2025.11.21 09:00

국립문화유산연구원, 국보·보물 예순세 점 분석
지역별 특성·예술성 소개

한국 괘불 영문 학술 총서 네 권 완간 The Beauty of Korean Gwaebul 영문 학술총서(총 네 권)
국립문화유산연구원은 한국 괘불의 지역적 특성과 예술성을 다룬 영문 학술총서 'The Beauty of Korean Gwaebul' 네 권을 완간했다고 21일 밝혔다.


연구원은 2022년부터 국보·보물로 지정된 괘불 예순세 점을 심층 조사했다. 미술사적 분석 결과를 지역별로 정리해 네 권의 국문판 '한국 괘불의 미'를 먼저 발간했다. 영문판은 2023년 1편에 이어, 이번에 2~4편을 선보였다.


괘불은 사찰의 야외 의식을 위해 제작된 대형 불화다. 국내에서 제작된 작품들은 길이가 5~14m에 달하고, 독창적인 도상을 자랑한다.


2023년 발간한 1권은 조선 후기 가장 활발하게 제작된 경상지역 스물여섯 점을 다룬다. 꽃비가 내리듯 꽃을 뿌려 부처를 공양하는 장면이 나타나거나, 화면 테두리에 범자를 원문 형태로 배치하는 등의 특징이 있다.


2권은 전라지역 열다섯 점과 초본 한 점을 조명한다. 현존하는 가장 이른 시기 작품인 '죽림사 세존 괘불탱(1622)'을 비롯해 초창기 작품들이 주를 이룬다. 18세기에는 '천신-의겸-색민' 거장들이 '오종범음집'에 입각한 작품들을 활발히 제작했다.


3권은 충청지역 열다섯 점을 소개한다. 17세기 작품이 다른 지역보다 많다. 많은 인물을 그린 석가모니 괘불이 많아, 초창기에 독존도보다 군도 형식이 선호됐을 가능성을 보여준다.


4권은 서울·경기지역 여섯 점을 다룬다. 20세기 전반까지 제작된 120여 점 가운데 현재 마흔한 점이 이 지역에 남아 있다. 억불정책으로 조선 전기에는 조성이 활발하지 못했다. 그러나 19세기 이후에는 왕실 발원 불화의 전통을 계승한 수준 높은 작품이 조성됐다.


영문 학술총서는 국외 한국학 연구기관을 중심으로 배포된다. 연구원 국가유산 지식이음 누리집에서 열람할 수 있다. 누리집 내 '괘불 갤러리'에서 국가 지정 괘불의 고화질 사진과 관련 정보도 확인할 수 있다. 연구원 관계자는 "내년에 영문 서비스를 실시할 예정"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

