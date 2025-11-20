장애인고용공단·마사회·계단뿌셔클럽, 이동약자 이동권 개선 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국장애인고용공단은 한국마사회, 사단법인 계단뿌셔클럽이 19일 한국마사회 '이동약자의 이동권 개선 및 ESG 경영 실천을 위한 사회공헌 업무 협약'을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 민·관 협력을 통해 ESG 경영을 실천하고 지역사회 내 '장애물 없는(Barrier-Free) 환경' 조성에 속도를 내기 위한 취지로 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲장애물 없는 환경 조성을 위한 공동 캠페인 및 접근성 데이터 수집 ▲한국장애인고용공단·한국마사회 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동 확대 ▲계단뿌셔클럽의 시민 참여형 접근성 데이터 플랫폼 운영 지원 등 다양한 부문에서 상호 협력하기로 했다.

특히 두 공공기관 임직원들이 전국 카페·음식점 등을 방문해 출입문 유형, 계단·경사로 유무 등 이동약자의 접근성 정보를 현장에서 직접 수집하는 활동을 추진한다. 수집된 정보는 계단뿌셔클럽 지도 앱에 반영돼 이동약자가 일상생활에서 활용할 수 있는 실질적인 데이터로 제공될 예정이다.

한국장애인고용공단 이종성 이사장, 한국마사회 정기환 회장, 계단뿌셔클럽 박수빈·이대호 공동대표가 협약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다.

이종성 한국장애인고용공단 이사장은 "장애인 이동권 개선이라는 사회적 가치를 위해 3개 기관이 힘을 모으게 돼 뜻깊다"며 "자유로운 이동이 곧 사회 참여 확대의 출발점인 만큼 이번 협력이 의미 있는 변화를 이끌길 기대한다"고 말했다.

정기환 한국마사회 회장은 "이번 협약은 이동약자를 포함한 모든 사회구성원이 차별 없이 이동할 수 있는 포용적 사회로 나아가는 중요한 발걸음"이라며 "공공기관으로서 ESG 경영과 사회적 가치 확산을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





박수빈·이대호 계단뿌셔클럽 공동대표는 "그동안 시민 4000여 명과 함께 10만여 건의 접근성 정보를 구축해온 경험을 바탕으로, 이번 협력을 통해 더 많은 이동약자에게 실질적인 정보를 제공할 수 있도록 플랫폼 운영에 최선을 다하겠다"고 했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

