"크크쇼핑 현장 실습"…롯데홈쇼핑, 라이브커머스 청년일자리 육성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데홈쇼핑, 라이브커머스 크리에이터 육성 프로그램

롯데홈쇼핑은 라이브커머스 크리에이터를 희망하는 청년들을 위해 다양한 육성 프로그램을 운영하고 있다. 현장 실습, 채용까지 연계해 매년 교육생 모집에 높은 경쟁률을 보이고 있다.

'크리에이터클래스'는 2018년부터 운영 중인 인재 양성 프로그램 '상생 일자리'의 일환이다. 라이브커머스 크리에이터를 희망하는 청년들에게 전문 교육부터 생방송 실습, 해외 연수까지 지원하는 프로그램이다. 2023년 신설된 이후 현재 4기까지 운영한 결과 130명 이상이 수료했고, 쇼호스트, 유튜버 등 미디어 산업 현장에 진출해 활동 중이다. 롯데홈쇼핑이 자체 운영 중인 모바일 생방송 '크크쇼핑'에 교육생들이 직접 출연해 제품을 판매하며 방송 기획부터 콘텐츠 운영까지 경험할 수 있는 실습 교육으로 주목받고 있다.

롯데홈쇼핑 라이브커머스 엘라이브 '대학대전' 이미지. 롯데홈쇼핑 제공.

AD

지난 9월에는 '크리에이터 대학대전'을 선보였다. 대학 강의와 라이브커머스를 연계해 이론과 현장 실습을 결합한 산학협력 모델을 업계 최초로 선보인 것이다. 3개월간 영남대, 가천대, 동덕여대 3개교 재학생 100여명을 대상으로▲라이브커머스 시장 이해 및 마케팅 이론 ▲상품 발굴 및 사업자 선정 ▲라이브커머스 기획, 운영 등 롯데홈쇼핑 라이브커머스 PD, 현직 쇼호스트 등 전문가 특강을 진행하고 '엘라이브'를 통해 직접 상품을 판매하는 실습 교육을 진행했다.

이달에는 교육 과정 중 마지막 커리큘럼으로 롯데홈쇼핑 라이브커머스 '엘라이브'에서 총 3개 대학교의 15팀이 60분 간 2회씩 직접 소싱한 상품들을 판매하는 특집방송 '대학대전'을 진행했다. 이달 25일에는 성과교류회도 진행한다. 우수팀은 해외 연수 기회를 제공하며, 강의 수료생을 대상으로 롯데홈쇼핑 파트너사와의 채용 연계 프로그램도 진행할 계획이다.





AD

이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션 부문장은 "올해 하반기부터 직무, 교육 대상을 확대하고 당사에서 협업, 채용까지 연계할 수 있는 커리큘럼을 통해 차세대 방송 인재들을 지속적으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>