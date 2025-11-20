장수군, 초미세먼지 위기경보 '주의' 단계 모의훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5등급 차량 운행 제한 등 조치

전북 장수군이 지난 19일 겨울철 고농도 초미세먼지(PM-2.5) 대비 재난대응훈련 일환으로 초미세먼지 위기경보 '주의' 단계 비상저감 조치 발령 모의훈련을 진행했다.

장수군 청사 전경. 장수군 제공

20일 군에 따르면 이번 훈련은 전북도와 14개 시·군에 초미세먼지(PM2.5) 농도가 150㎍/㎥ 이상으로 2시간 이상 지속되는 상황에서 이날 75㎍/㎥를 초과할 것으로 예상 기후에너지환경부에서 위기경보 '주의' 단계를 발령한 상황을 가정했다.

훈련은 서면훈련으로 이뤄졌으며, 행정·공공기관 차량 2부제, 5등급 차량 운행 제한 등 조치를 진행했다.

행정·공공기관 차량 2부제는 홍보 중심으로 운영했으며, 5등급 차량 운행 제한은 단속 시스템을 정상 가동하되 과태료 없이 모의 점검 방식으로 시행해 제도 운영상의 보완점을 확인했다.

이외에도 ▲공공시설 가동률 조정 ▲사업장·공사장 저감 조치 ▲관용차량 운행 제한 ▲도로청소 확대 ▲배출가스 5등급 차량 운행 제한 등을 시행했다.

군은 실제 상황과 동일하게 공사장·사업장의 작업시간 단축을 적용하고, 노후건설기계 등의 사용을 제한하는 등 실효성을 높인 훈련을 진행했다.

또 미세먼지 비상저감조치 발령 시 필요한 부서 간 역할 분담, 상황전파 체계, 주민 안내 절차 등을 종합적으로 점검해 훈련 내내 협업 체계를 강화했다.





최훈식 군수는 "고농도 초미세먼지는 군민 건강에 직접적인 영향을 주는 만큼, 상황 발생 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있어야 한다"며 "이번 훈련에서 확인된 개선사항을 즉시 보완해 실효성 있는 대응체계를 갖추고 군민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

