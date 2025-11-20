부산사회서비스원, ‘틈새돌봄지원사업’ 추진… 돌봄 사각지대 해소

연말 공백 발생 방지 위해 재가·이동·주거·식사 등 맞춤형 서비스 제공
부산사회서비스원(원장 유규원)은 부산 시민의 돌봄 공백을 해소하기 위해 '2025년 틈새돌봄 지원 사업'을 추진한다.
이번 사업은 기존 긴급돌봄이 연말 예산 소진 등으로 중단되는 시기에도 시민들이 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 마련됐다.
사업 대상은 질병, 사고 등 갑작스러운 위기 상황으로 긴급 돌봄이 필요한 시민으로, 요양보호사 등 전문 돌봄 인력이 직접 가정을 방문해 서비스를 제공한다. 제공 서비스는 재가돌봄(신체·건강 지원), 가사 지원, 이동 지원(장보기·은행 업무 등) 등으로 구성되고, 월 최대 72시간 범위에서 이용할 수 있다. 서비스 이용은 가급적 30일 이내 완료를 권장한다.
신청 대상은 소득 수준과 관계없이 부산시민 누구나 가능하며, 긴급성·보충성·한시성 등 세 가지 요건을 충족하면 거주지 동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다. 중위소득 120% 이하인 경우 무료로, 초과 시에는 전액 본인 부담으로 제공된다. 서비스는 2025년 긴급돌봄 제공기관 11개소와 협업해 운영될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
유규원 부산사회서비스원 원장은 "이번 사업은 공공돌봄의 보완 역할을 통해 돌봄 사각지대를 해소하는 데 의미가 있다"며, "민관 협력 기반의 제공체계를 강화해 보다 질 높은 사회서비스를 제공하도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>