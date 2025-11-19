[내일날씨] 아침 영하권, 체감온도 뚝…수도권엔 약한 빗방울

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 20일 내륙지방을 중심으로 추위가 이어지겠다.

아침 최저기온은 -4~6도, 낮 최고기온은 10~16도로 예보됐다. 바람이 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

중부 지방과 제주는 대체로 흐리겠으며 남부 지방은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다.

오전 중 서울과 인천, 경기 서부 등 수도권 일부 지역에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다. 강원 내륙 및 산지에는 새벽부터 오후까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리겠다.

눈비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지겠고 기온이 낮아지면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나 미끄러운 곳이 많겠으니 교통안전에 특히 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ, 남해 0.5~1.5ｍ로 예상된다.





