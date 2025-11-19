UAE서 '불닭볶음면' 시식한 김혜경 여사 "라면도 할랄 인증 되느냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김 여사, 할랄 K푸드 홍도행사 참석

UAE 기업 부스 방문…할랄 인증 한우 등심구이에도 관심

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 19일(현지시간) 한복을 입고 할랄(Halal) 인증을 받은 한국 음식 홍보에 나섰다.

연합뉴스

김 여사는 이날 연한 옥빛이 도는 한복 차림으로 아부다비 주UAE 한국문화원에서 열린 '할랄 인증 K-푸드 홍보 행사'에 참석했다. 할랄은 원재료, 제조공정 등에 이슬람 방식이 적용된 음식을 의미한다.

김 여사는 삼양식품의 제품을 독점납품하는 UAE 기업 부스에 방문해 유명 라면 브랜드 '불닭볶음면'을 현지인과 함께 시식했다. 김 여사는 "라면도 할랄 인증이 되느냐"며 관심을 보였고 시식한 뒤 "매운데 맛있다"며 관계자들에게 감사를 표했다.

연합뉴스

이어 김 여사는 한국농수산식품유통공사(aT) 부스를 방문해 할랄 인증을 받은 한우 등심구이에 관해 설명을 듣고 현지에서 한국 딸기를 재배하는 업체 관계자와 대화를 나누기도 했다. 전용필 aT 두바이 지사장은 "2022년 당시 김진표 전 국회 의장이 UAE를 방문했을 때 첫 건의 사항이 한우 수입이었다"며 "올해 할랄 인증을 받아 10월 말 첫 선적된 한우"라고 설명했다.





이후 김 여사는 현지 K푸드 인플루언서 등과 다과를 먹으며 "드라마는 뭘 보느냐"·"한국말을 왜 이렇게 잘하시냐"고 물었고 현지인들이 한국 드라마에 관심이 많다는 얘기를 듣고 "대한민국 홍보대사를 하셔도 되겠다"고 감사를 표했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

