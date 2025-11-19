만장일치… 부산시, 아시아 최초 세계항구도시협회 이사회 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계항구도시협회 총회서 글로벌 해양허브도시 역량 알려

부산시가 세계항구도시협회(AIVP) 이사회에 아시아 최초로 진출했다.

부산시는 19일 미국 뉴욕에서 열린 '2025 세계항구도시협회 총회'에서 이사회 임원도시로 만장일치 선출됐다고 알렸다.

1988년 프랑스 르아브르에서 출범한 AIVP는 44개국 197개 지방정부와 항만기관이 가입한 국제협회이다. 도시와 항만의 상생, 교류, 공동 프로젝트를 추진하는 조직으로 유엔무역개발회의(UNCTAD) 자문기구이기도 하다.

19일 미국 뉴욕에서 열린 '2025 세계항구도시협회 총회'. 부산시가 이사회 임원도시로 만장일치 선출됐다.

부산은 이번 선출로 글로벌 해양허브도시로서 위상을 강화하게 됐다. 이사회 임기는 3년이며 1회 연임할 수 있다. 이사회는 집행위원회 구성, 총회 개최지 선정, 의제·프로젝트 심의, 예산 승인 등 협회의 핵심 의사결정을 맡는다.

특히 아시아 도시가 AIVP 이사회에 들어간 건 이번이 처음이다. 시는 이를 두고 국제행사 유치 경험, 해운·항만 정책 역량, 지난 8월 발표한 '글로벌 해양허브도시 비전' 등이 회원기관들의 신뢰를 얻은 결과라고 설명했다. 시는 이사회 참여를 통해 2027년 AIVP 총회 유치에도 유리한 기반을 마련한 것으로 보고 있다.

부산대표단은 19일부터 본격적인 유치 외교전에 나선다. '고위급 원탁회의' 연설을 시작으로 프랑스 됭케르크 항만청장, 카메룬 두알라 시장, AIVP 회장인 에두아르 필립 르아브르 시장과 연쇄 면담을 진행한다. 스마트항만, 탄소감축 전환, 항만 거버넌스 협력, 2027년 총회 유치 지원 등을 주요 의제로 올릴 예정이다.





박형준 시장은 "부산의 글로벌 해양허브도시 전략이 국제무대에서 성과로 이어진 상징적 사례"라며 "아시아 최초 이사회 임원도시로서 세계 항구도시 네트워크에서 새로운 역할을 해낼 것"이라고 말했다. 이어 "2027년 총회 부산 유치와 장기적으로 AIVP 아시아본부 부산 설립까지 이루겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

