본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③

박준이기자

입력2025.11.26 07:29

수정2025.11.26 07:53

시계아이콘01분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

LS, 韓데이터센터 70% 공급
AI 발전 속 배전설비 수요 폭등
노후 인프라 교체 수요 더해져

편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선순환 구조를 어떻게 확보하냐에 쏠렸다. 보다 효율적인 송전을 위해 직류 관련 기술을 확보하는 게 핵심과제가 됐다. 전력산업 대전환을 위해 우리 기업들이 당면한 과제를 짚었다.

"지금 주문해도 4년 뒤 공급 가능합니다."


전력 인프라 수요가 급증하면서 변압기 등 핵심 전력 기기의 공급 병목 현상이 본격적으로 나타나고 있다. 변압기 등을 미리 만들어 판매하는 게 아니라 고객 주문에 맞춰 제작하는 산업 특성으로 제작 기간이 크게 늘어난 영향이 크다.

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③ 미국 버지니아주 애시번에 위치한 데이터센터. 연합뉴스.
AD

코트라(KOTRA)의 '미국 변압기 시장 동향'에 따르면 미국의 변압기 제조 리드타임은 최근 2년간 계속 늘어나 일반 변압기는 최대 32개월 대형 변압기는 최대 52개월에 이른 것으로 나타났다. 전력 기기는 설계부터 절연·조립·시험까지 공정이 복잡해 납기가 길다. 국내 전력업체 관계자는 "데이터센터·친환경 에너지 산업 확산으로 변압기 주문량이 급증했다"며 "현재 주문 후 납기까지 3~4년이 걸리고 지금 주문해도 4년 뒤 겨우 납품하는 수준"이라고 설명했다.


변압기 생산 병목현상은 현장에서 필요한 배전설비까지 확산되고 있다. 대형 데이터센터는 고용량 전력을 직접 끌어와 내부 장비에 나눠 공급해야 한다. 이 때문에 변압기뿐 아니라 차단기·수배전반 등 배전설비의 의존도도 함께 커진다. 경기도 용인에 올해 준공된 64㎿급 데이터센터에는 LS일렉트릭 배전설비가 적용돼 있다. 변전소에서 154㎸ 전압을 받아 안정적으로 공급하는 구조로 초고밀도 서버 설비의 전력 안정성을 뒷받침한다. 글로벌 데이터센터 확장 속도가 빨라지면서 이런 고사양 전력 인프라 전반에 대한 수요가 동시 증가하고 있다.


지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③

글로벌 시장에서 '한국산'이라는 브랜드도 관련 기업 실적에 큰 도움이 된다. 중국산 전력 장비가 글로벌 공급망에서 점차 배제되면서 대체 공급처 확보가 어려운 상황이 이어지고 있기 때문이다. 미국 정부가 최근 보안 우려를 이유로 중국산 해저케이블 사업 참여를 제한한 사례도 이런 흐름을 뒷받침한다. 업계 관계자는 "중국이 안보 이슈로 공급처에서 빠지고 있지만 유럽 회사는 생산능력을 크게 늘리지 못하고 있다"며 "세계적으로 공급 병목이 심화하는 가운데 'K전력'이 대안으로 부상하고 있다"고 말했다.


국내 기업들도 글로벌 생산기반 확대에 속도를 내고 있다. LS일렉트릭은 지난 4월 미국 텍사스주 배스트럽에 북미 사업 지원 캠퍼스를 완공했고 LS전선은 미국 버지니아주에 약 1조원을 투입해 해저케이블 공장을 짓고 있다. 지주사 LS 역시 인도 시장 진출을 위해 합작법인 설립을 결정했다. LS일렉트릭 관계자는 "지난해 북미에서 약 1조3000억원의 매출을 올렸다"며 "배스트럽 캠퍼스와 유타주 시더시티의 자회사를 양대 생산 거점으로 활용해 글로벌 공급 능력을 넓힐 계획"이라고 말했다. 전력 기기 병목이 고착화하는 상황은 국내 기업의 해외 증설 필요성도 키우고 있다는 분석이다.


지금 뜨는 뉴스

AD
지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 'K전력' 찾는 이유[전력산업대전환]③

글로벌 시장에서도 공급 부족 요인은 계속 누적되는 것으로 나타났다. 모르도르인텔리전스에 따르면 세계 전력 기기 시장 규모는 올해 331억6000만달러(약 49조원)에서 2030년 420억6000만달러(62조원)로 성장할 전망이다. 순전력소비량 증가로 발전시설 용량이 확대되는 추세도 병목 심화를 부추기는 요인이다. 미국에너지관리청(EIA)은 2022년부터 2050년까지 전 세계 발전시설 용량이 연평균 2.0% 증가할 것으로 예상했다. 특히 미주와 아시아태평양 지역은 각각 2.1%, 2.5% 증가가 예상돼 송·배전 인프라 확충 수요가 더 빠르게 늘 것으로 전망됐다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기