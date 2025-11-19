HD현대, 세계 최초 '선박 5000척' 인도…반세기 만의 금자탑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1974년 첫 인도 후 50년만에 대기록

韓조선 경쟁력 상징…정기선 "또 다른 반세기 향해"

필리핀 초계함 '디에고 실랑함'이 5000번째 선박

HD현대가 1974년 첫 선박을 인도한 이후 반세기 만에 세계 최초로 선박 5000척 건조·인도 기록을 달성했다.

HD현대는 19일 울산 HD현대중공업에서 '선박 5000척 인도 기념행사'를 개최했다. 행사에는 정기선 HD현대 회장, 김태선 더불어민주당 의원(울산 동구), 윤종오 진보당 의원(울산 북구), 박동일 산업통상부 산업정책실장, 안병길 해양진흥공사 사장, 박정석 고려해운 회장(한국해운협회장) 등이 참석했다.

5000번째 인도 선박은 필리핀 해군 초계함 '디에고 실랑함(Diego Silang)'이다. 디에고 실랑함은 길이 118.4m, 폭 14.9m, 순항속도 15노트(약 28km/h), 항속거리 4500해리(약 8330km)를 갖춘 최신예 함정이다. 지난 3월 진수돼 지난달 필리핀 해군에 공식 인도됐다. HD현대는 필리핀 정부로부터 총 10척의 함정을 수주해 건조 중이다.

HD현대는 1974년 첫 인도 선박인 26만t급 초대형 유조선 '애틀랜틱 배런호(Atlantic Baron)'를 시작으로 이번 디에고 실랑함까지 68개국 700여개 선주사에 선박을 인도했다. 조선 역사가 더 오래된 유럽과 일본도 이루지 못한 기록이다.

계열사별 인도 실적은 ▲HD현대중공업 2631척 ▲HD현대미포 1570척 ▲HD현대삼호 799척이다. 평균 선박 길이를 250m로 환산하면 총 1250km다. 이는 서울~도쿄 직선거리(약 1150km)보다 길고, 에베레스트산(약 8800m) 높이의 140배가 넘는다.

정기선 회장은 "선박 5000척은 대한민국 조선 산업의 자부심이자 세계 해양 산업의 패러다임을 바꾼 도전의 역사"라며 "함께 만든 도전의 역사를 바탕으로 다음 5000척을 향해 힘차게 나아가겠다"고 말했다.





한편 HD현대는 이를 기념해 조선 계열사 임직원과 협력업체 근무자들에게 상품권 30만원권을 지급하기로 했다. HD현대 조선 3사는 지난해 컨테이너선, 액화천연가스(LNG)선 등 총 144척의 선박을 인도했다.





