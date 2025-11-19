본문 바로가기
양평군, 경기도 '깨끗한 경기 만들기' 최우수 지자체 선정…자원순환 선도 입증

이종구기자

입력2025.11.19 13:14

경기 양평군(군수 전진선)은 올해 경기도 '2025년 깨끗한 경기 만들기 시·군 평가'에서 최우수 지자체로 선정됐다. 군은 지난 10월 15일 경기도 상상캠퍼스에서 열린 우수사례 발표회에서 C그룹 최우수상을 받은 데에 이어, 정량평가가 포함된 11월 최종 결과에서도 최우수 시·군으로 선정됐다.

양평군, 경기도 '깨끗한 경기 만들기' 최우수 지자체 선정…자원순환 선도 입증 양평군 전경. 양평군 제공
경기도는 2019년부터 매년 도내 31개 시·군을 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나누어 평가하고 있으며, 우수사례 발표 등 정성평가와 11개 지표로 구성된 정량평가를 합산해 우수 지자체를 선정하고 있다.


양평군은 '다회용기의 혁명, 양평군이 선도하다'라는 주제로 진행한 발표에서 정성평가 최고 득점을 받았으며 △1회용품 없는 경기 참여 △단독주택 투명 페트병 별도 분리배출 △폐기물 발생 감축 및 불법행위 예방 홍보 교육실적 △거점배출시설 유지관리 실적 등 정량지표 전반에서도 높은 평가를 받았다.


이번 최우수상 수상은 양평군의 자원순환 정책이 도내에서 우수한 성과를 거두고 있음을 다시 한번 입증한 것으로, 생활폐기물 감축을 통한 주민 생활환경 개선과 지속 가능한 자원순환 사회 구축에 중요한 역할을 한 점에서 의미가 크다.


군은 이번 수상으로 4000만원의 상사업비를 교부받게 되며, 생활폐기물 발생량 감축, 재활용률 제고, 생활폐기물 배출 인식 제고 등 자원순환 분야 사업비로 활용할 계획이다.


전진선 양평군수는 "이번 수상은 우리 군의 자원순환 정책이 실효성과 우수성을 인정받은 결과로, 타 시군에 모범 사례를 확산할 수 있다는 점에서도 의미가 크다"며 "앞으로도 지속 가능한 순환 경제 사회를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

