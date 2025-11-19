동아쏘시오그룹, 상주고 과학중점반 학생 견학 프로그램 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제약·바이오 산업 현장 체험 통해 진로 탐색

동아쏘시오그룹은 상주고등학교 과학중점반 2학년 학생 42명을 동아ST 송도캠퍼스 및 연구실로 초청해 견학 프로그램을 진행했다고 19일 밝혔다.

상주고등학교 과학중점반 2학년 학생들이 인천 연수구 동아ST 송도캠퍼스를 방문해 기념사진을 찍고 있다. 동아ST

전날 진행된 이번 프로그램은 과학중점고등학교로 지정된 상주고등학교 학생들에게 제약·바이오 산업 현장을 직접 체험할 기회를 제공함으로써 진로 탐색에 실질적인 도움을 주고자 마련했다.

학생들은 동아에스티 송도캠퍼스 내 의약품 제조 및 품질관리 시설을 직접 둘러보며 실제 의약품 생산 공정과 품질 시스템에 대한 설명을 들었다.

이어 공정연구실에서 바이오의약품 개발의 전반적인 과정과 최신 의약품 개발 동향을 소개받고, 연구원들과의 질의응답을 통해 생생한 현장 경험을 공유했다.

상주고등학교 관계자는 "학생들이 제약 산업 현장을 직접 체험하며, 과학적 호기심과 진로에 대한 동기를 얻는 뜻깊은 시간이었다"고 했다.





동아쏘시오그룹 관계자는 "과학 기술 및 생산의 실제 적용 현장을 직접 보고 느끼며, 제약·바이오 분야에 대한 관심과 진로 방향을 구체화하는데 도움이 되었기를 바란다"고 말했다.





