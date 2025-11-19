씨엠티엑스, 美마이크론 '최우수 공급사' 선정…3분기 실적도 성장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박성훈 씨엠티엑스 대표가 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘마이크론 서플라이어 어워드’에서 수상 소감을 발표하고 있다. 씨엠티엑스 제공

반도체 식각(Etching) 공정용 실리콘(Si) 파츠 제조 전문 기업 씨엠티엑스(CMTX, 대표이사 박성훈·박종화)가 미국 반도체 기업 마이크론테크놀로지(이하 마이크론)의 핵심 협력사로 공식 인정받았다.

씨엠티엑스는 지난 13일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 더웨스틴호텔에서 열린 '마이크론 서플라이어 어워드 2025'에서 전공정 부품(Front End Spares) 부문 최우수 공급사로 선정됐으며 이와 관련된 소식을 19일 전했다.

마이크론 서플라이어 어워드는 매년 전 세계 8023개 협력사를 대상으로 품질, 기술혁신, 협업 등 14개 평가 분야에서 우수 공급사를 선정해 시상하는 행사다. 특히 전공정 부품 부문에서 한국 기업이 이 상을 받은 것은 이번이 처음이다.

마이크론은 씨엠티엑스가 프로젝트 전 과정에서 견고한 신뢰를 구축해 왔으며 구매·조달·엔지니어링 등 다양한 영역에서 긴밀한 협력 체계를 유지하고 있다고 평가했다. 또한 양사가 함께 추진 중인 실리콘 부품 리사이클링 프로젝트에서도 높은 성공 가능성을 보이고 있다고 강조했다.

박성훈 씨엠티엑스 대표는 "마이크론으로부터 전공정 부품 최우수 공급사로 선정된 것은 그간 축적해 온 기술 노하우와 안정적인 공급 체계가 글로벌 고객사에서 높게 평가받은 결과라고 생각한다"라며 "코스닥 상장을 통해 연구개발과 생산 인프라, 글로벌 네트워크를 확대해 K-반도체 소부장 대표기업으로 자리잡기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

씨엠티엑스는 앞서 약 2년 전 마이크론이 선정한 글로벌 소재·부품·장비 협력사 87곳 가운데 '전략 파트너(Strategic Partner)'로 지정되며 기술력과 공급 역량을 인정받은 바 있다. 이번 수상을 계기로 씨엠티엑스는 글로벌 고객사와의 협력 기반을 한층 강화하게 됐으며 이러한 대외 신뢰도 제고는 씨엠티엑스의 올 3분기 실적 성장세와도 맞물려 의미를 더하고 있다.

씨엠티엑스는 지난 14일 공시를 통해 올 3분기 매출액 410억원, 영업이익 155억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 25%, 69% 증가했으며 3분기 연결 기준 영업이익률은 약 38%에 달한다.

분기 실적 개선 흐름에 힘입어 3분기 누적 매출액은 1184억원, 영업이익은 418억원으로 집계됐다. 누적 기준으로는 전년 동기 대비 각각 62%, 194% 증가하며 가파른 성장세를 이어갔다.

씨엠티엑스 관계자는 "글로벌 반도체 업황 개선과 고부가 실리콘 파츠 비중 확대가 성장세를 견인했다"며 "특히 소재 생산 수율 안정화와 공정 자동화, 전공정 수직계열화를 통한 원가절감 효과가 영업이익률 개선으로 직결됐다"고 설명했다. 이어 "향후에도 M캠퍼스 증설 및 신규 팹용 파츠 라인업 확장을 통해 안정적인 성장 기반을 지속 구축해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





씨엠티엑스는 오는 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 지난 11월 10일~11일 양일간 진행된 공모 청약으로 모인 증거금은 13조8622억원에 달했으며 단순 경쟁률은 1833대1을 기록했다. 이는 올해 코스닥 상장 기업 중 최대 수준이다. 기업공개(IPO)를 통해 확보된 자금은 구미 M캠퍼스 생산라인 확대에 사용된다. 씨엠티엑스는 생산 캐파 증대를 통해 국내외 반도체 시장 공략을 더욱 강화한다는 전략이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

