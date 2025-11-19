본문 바로가기
개발 몰리는 복정역 일대, 판교 다음타자 ‘복정역 에피트’

정진기자

입력2025.11.19 11:10

16조 경제 파급효과 거론 ‘포스코 글로벌센터’ 17일 기공식… 내년 상반기 착공
총 사업비 10조원 규모 ‘복정역세권 개발사업’ 등 대형 호재 잇따라

개발 몰리는 복정역 일대, 판교 다음타자 ‘복정역 에피트’
각종 첨단·미래산업 전진기지로 거듭나고 있는 복정역 일대 개발이 속속 가시화되고 있다. 16조원 규모의 경제 파급 효과가 기대되는 '포스코 글로벌센터'가 이달 17일 기공식을 개최하는 등 일대 개발 호재가 본 궤도에 오르고 있다.


'포스코글로벌센터' 조성사업은 위례 4차산업 클러스터를 완성하는 핵심 거점 사업 중 하나다. 복정역 인근 위례지구 도시지원시설용지에 들어서며, 4만9308㎡(축구장 7개 규모)에 지하 5층·지상 12층 규모로 건립된다. 포스코홀딩스와 주요 그룹사가 입주해 수도권 핵심 거점 기능과 연구개발(R&D) 허브 역할을 수행할 전망이다.


포스코글로벌센터는 내년 상반기 착공에 들어가 2030년 준공이 목표다. 완공 시 약 3,300명의 상시 고용 창출과 16조원 규모의 경제 파급효과가 기대된다. AI(인공지능), 이차전지 소재, 수소, 저탄소 등 친환경 미래 소재 분야의 연구개발 거점으로 발돋움하게 된다.


복정역 일대에는 이 밖에도 규모감이 큰 초대형 개발호재가 잇따르고 있다. 먼저 현대건설 컨소시엄이 총 사업비 약 10조원 투입을 예고한 복정역세권 개발사업이 주목된다. 코엑스의 2.2배에 달하는 규모로, 대기업 R&D센터를 비롯해 복합쇼핑몰, 공연장, 호텔, 대형병원 등이 들어서는 스마트시티로 조성될 계획이다.


복정역 복합환승센터 사업도 관심을 모은다. 이는 송파구 장지동 일원 총 대지면적 3만6398㎡ 부지에 지하 4층~지상 15층 규모의 공동주택을 비롯해 업무시설, 판매시설, 복합환승센터 등을 조성하는 사업으로 추진 중에 있다.


복정역 일대가 판교신도시의 뒤를 잇는 국내 대표 산업 클러스터의 메카로 발돋움할 것이라는 기대감이 확산되고 있는 이유다. 약 20년 전인 2026년 착공에 들어가 2012년부터 입주가 시작된 판교테크노밸리는 IT산업과 BT산업 등 당시 화두였던 차세대 산업을 중심으로 각종 기업이 대거 몰리며 한국의 실리콘밸리로 부상한 바 있다.


한 업계 전문가는 "판교의 성공 이후 포스트 판교를 주창하는 지역들이 더러 있었으나 개발 규모나 입지적 강점 등을 종합해볼 때, 실제로는 사업 기획 단계에서부터 판교에 못 미치는 지역들이 대부분이었다"며 "복정역 일원은 강남 생활권에 서울과 맞붙은 입지로 교통여건 등 입지 수준이 판교를 상회하는 데다, 성공을 뒷받침할 수십조원 대의 개발계획 등이 다수 포함된 만큼 명실상부 포스트 판교 타이틀을 거머쥘 가능성이 높다"고 말했다.


이에 시장의 관심은 복정역 일원에 조성되는 복정1지구 등에 쏠리고 있다. 판교가 자족도시로 성장하면서 일대 부동산 시장이 수도권 대표 상급지로 거듭난 성공사례의 학습효과가 기대감을 높이고 있어서다.


실제 KB부동산에 따르면, 2012년 당시 매매 평균가가 7억 2,825만원 수준이던 판교신도시 삼평동 아파트 가격은 올해 9월에는 179% 상승한 20억 3,899만원으로 조사됐다. 3.3㎡당 6,029만원에 달한다.


복정역 개발의 최대 수혜지로 꼽히는 신규 분양 소식이 주목받는 이유다. 성남복정1피에프브이㈜가 성남 복정1공공주택지구(이하 복정1지구) B1블록에 공급하는 민간분양 단지인 '복정역 에피트'가 견본주택을 개관하고 본격 청약 일정에 돌입한다.


복정1지구 내 복정역과 가장 가까운 단지로 분양가 상한제가 적용된다. 지하 2층~지상 최고 20층, 6개 동, 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 평형 총 315가구 규모다. HL디앤아이한라가 시공을 맡는다.


청약일정은 이달 24일(월) 특별공급을 시작으로, 25일(화) 1순위 해당지역, 26일(수) 1순위 기타지역, 27일(목) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자발표는 12월 3일(수)이며, 정당계약은 12월 15일(월)~17일(수) 3일간 진행된다.


모집공고일(11월 14일) 현재 수도권(서울?경기?인천)에 거주중인 만19세 이상 세대주로, 2주택 이상 소유한 세대에 속하지 않은 경우 청약통장 가입기간 24개월 및 지역별 청약 예치금액을 만족하면 1순위 청약이 가능하다.


'강남 옆세권'으로 불리는 우수한 강남 접근성이 장점이다. 서울 지하철 8호선을 통해 송파구 장지역까지 1정거장, 잠실까지 11분에 이동이 가능하고 수인분당선을 통해 강남구 수서역까지 1정거장, 선릉역까지 10분 대에 오갈 수 있다. 동부간선도로, 수도권제1순환고속도로, 헌릉로, 성남대로, 송파대로 등이 가까이 있어 교통망도 우수하다.


교육 및 생활환경의 수준도 높다. 단지 앞 서울 국제학교를 필두로 복정초, 위례해솔초(`26년 3월 개교 예정), 창성중, 성남여중, 태평중, 복정고 등이 인근에 있다. 강남권과 맞붙은 관문 입지로, 위례신도시가 근접한 만큼 강남?위례 학원가 및 코엑스?삼성서울병원, 스타필드위례 등 수준 높은 문화?생활 인프라가 돋보인다.


복정역 에피트의 견본주택은 경기도 성남시 중원구 사기막골로에 위치해 있다. 입주는 2028년 4월 예정이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
날씨는 죄가 없다
  25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

  25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

  25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

  25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

  25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

기획
소종섭의 시사쇼
  25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

