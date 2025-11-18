네이버페이, 오프라인 단말기 'N페이 커넥트' 출시…토스와 경쟁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 정식 출시…"쿠폰·포인트 적립 등 서비스 활용"

네이버페이는 오프라인 통합 단말기 'N페이 커넥트'를 출시했다고 18일 밝혔다. 오프라인 매장 시장지배력을 확대해 3년 전 먼저 진출한 토스를 추격한다는 방침이다.

네이버페이 오프라인 단말기 '커넥트' 결제 모습. 네이버페이

커넥트를 설치한 가맹점은 네이버 리뷰·쿠폰·주문·포인트 적립 등 네이버페이 오프라인 서비스를 편하게 이용할 수 있다.

기존에는 결제 후 영수증 촬영을 거쳐 리뷰를 작성하거나 네이버 매장 검색으로 쿠폰을 다운로드받아야 했다.

이제는 가맹점에서 커넥트로 서비스를 바로 받을 수 있다.

소비자는 영수증 인증 없이 결제 후 커넥트 화면에 나타나는 QR코드로 네이버에 로그인한 뒤 키워드 리뷰를 남길 수 있다.

가맹점은 기존 판매정보시스템(POS) 기기를 교체하거나 별도 커넥트 전용 포스 기기 없이 커넥트 단말기를 설치할 수 있다. 기존 시스템과 연동해 모든 커넥트 기능을 활용할 수 있다.

네이버페이는 커넥트 이용 데이터를 기반으로 방문객 대상 마케팅을 할 수 있는 고객관리(CRM) 기능을 제공할 예정이다.





이향철 네이버페이 페이서비스 책임리더는 "오프라인 가맹점은 커넥트로 네이버 검색이나 지도를 활용해 고객과의 연결을 확대할 수 있다"며 "커넥트를 통해 더 많은 가맹점이 단골을 확보하도록 기능을 고도화해 안정적 서비스를 이어갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

