햄버거 주문했다가 '깜짝'…양상추 어디갔어?

이상 기후에 또다시 '양상추 대란'

햄버거·샌드위치 업계 비상

햄버거와 샐러드에 폭넓게 쓰이는 양상추 가격이 치솟으며 유통업계에 비상등이 켜졌다. 본격 출하 시기에 이상기후가 생산량을 크게 훼손하면서 공급난이 심화한 것이다. 일부 프랜차이즈에서는 궁여지책으로 양상추 대신 양배추를 넣은 햄버거를 판매하는 등 대응에 나섰다.

이상기후로 생산량 급감…수입도 어려워

양상추 수급 대란으로 양상추와 양배추를 섞어 넣은 모습. 온라인 커뮤니티 캡처

양상추 대란의 원인은 널뛰는 날씨다. 올해 폭염과 폭우, 갑작스러운 한파가 연이어 닥치며 강원·영남·호남 등 주요 산지의 생육 여건이 크게 악화했다. 특히 추석 전후 집중호우로 남부 지역의 품질이 급격히 떨어졌다.

수입도 여의찮다. 중국산 양상추는 주로 7~9월에 한정돼 들어오고, 10~11월은 국내산 출하가 늘어 수입 수요가 낮았던 탓에 즉시 확보할 물량이 부족한 상황이다.

공급 부족은 가격 폭등으로 이어지고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT) 도매유통정보시스템 기준으로 양상추 1㎏ 도매가격은 5188원까지 뛴 상황이다. 이는 이달 1일(2400원)보다 116% 급등한 가격이다. 연초(1592원)와 비교하면 무려 225% 오른 셈이다.

양배추 혼용·샐러드 판매 중지 등 판매 차질

이에 유통업계는 비상이다. 롯데리아는 일부 메뉴에서 양상추 대신 양배추를 넣어 채소 중량을 유지하는 임시 조치를 시행 중이다. 써브웨이도 최근 이상 고온 및 고습 기후 영향으로 샐러드 제품을 일시적으로 판매 중지한 상황이다. 급식업체인 삼성웰스토리는 양상추를 시장가에 맞춰 공급하겠다고 납품업체들에 통보한 것으로 전해졌다.





앞서 지난해에도 폭염의 영향으로 롯데리아와 맥도날드, 써브웨이 등 주요 프랜차이즈가 양상추와 토마토 공급 차질을 겪은 바 있다. 당시 맥도날드는 토마토 제공을 잠시 중단하고 무료 음료 쿠폰을 지급했고, 써브웨이는 샌드위치 토마토 제공량을 줄이는 방식으로 대응했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

