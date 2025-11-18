한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

與 내년 서울시장 잠재 후보들 모인 자리서
이해찬, 삼풍백화점 언급하며 오세훈 비판
"민주당, 유일하게 독재 막을 수 있는 당"
여당 원로 정치인인 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 과거 삼풍백화점 붕괴 사고를 언급하며 "한강버스 사고를 보며 그런 생각이 든다. 시장이 제대로 안 하면 그런 꼴이 난다"고 지적했다.
17일 연합뉴스에 따르면 이날 오후 국회 의원회관에서 더불어민주당 서울시당 민주뿌리위원회가 내년 6월 지방선거를 앞두고 '서울시 주요 현안·미래 비전 제언'을 주제로 정치 아카데미를 열었다. 여당 내 서울시장 후보군으로 꼽히는 의원들이 한데 모여 '서울형 기본사회', 'AI(인공지능) 기반 혁신 도시' 등 맞춤형 정책을 제시했다.
이 자리에서 이 수석부의장은 "지난 지선은 대통령 선거가 끝난 바로 직후였기 때문에 우리가 많이 졌다"며 "내년 선거는 (대선) 1년 만에 하는 것인데 정부가 잘 끌어가고 있어 국민 호응도가 높다"고 말했다. 그는 "당 지지도, 대통령 평가도 높다. 대통령 지지도가 60%를 넘지 않나"라며 "그 힘으로 잘 끌어갈 것이라 생각한다. 저도 대통령을 모시고 잘 도우려고 노력하겠다"고 했다.
유력 서울시장 후보인 오세훈 현 서울시장의 역점 사업인 서울 한강버스에 대해 비판의 목소리를 내기도 했다. 그는 삼풍백화점 붕괴 사고를 언급하며 "당시 500명 장례를 한꺼번에 치렀는데 제가 당시 평생 치를 장례를 다 치렀다"며 "그만큼 시정 끌어가는 게 중요한 일이다. 제가 (서울시) 정무부시장에 취임해 가보니 이건 완전 똥통"이라고 비판했다.
그는 "정치는 오롯이 진실, 성실, 절실해야 한다"며 "어떤 게 중요하고 무엇을 먼저, 빨리해야 하는지 종합적으로 할 줄 알아야 나라 정치를 경영할 수 있다. 이런 역할은 민주당밖에 할 수 없다"고 말했다. 이어 "저쪽 당(국민의힘)이 언제, 어떻게 될지 모른다"며 "(연을) 끊어도 부족할 판인데 내란수괴 면회나 다니고, 그래서 그 당이 발전할 수가 있겠나"라고 했다.
이어 "윤석열 전 대통령이 법정에 나와서 하는 말을 봐라. 다 거짓말 아닌가"라며 "저건 남의 당이니까 제가 욕할 수는 없고, 공당이 아니라고 했다. 국민을 위한 당이 아니고 자기들 국회의원을 해 먹기 위한 당"이라고 주장했다. 그러면서 "대한민국은 민주당 없이 민주화가 안 된다. 저쪽은 독재하는 당이고 유일하게 민주당만이 독재로부터 막을 수 있는 당"이라고 했다.
최근 한강버스가 항로를 이탈해 수심이 얕은 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생한 가운데, 한강버스가 정식 항로를 운항하던 중에도 강바닥이나 이물질 등에 닿았다는 보고가 총 15차례 나왔던 것으로 나타났다. 한강버스를 운영하는 ㈜한강버스 김선직 대표는 17일 "한강버스 사고로 시민께 불편과 불안감을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "한남대교 상류에 잠수사를 투입해 탐사하고 선박 운항에 방해가 되는 부유물과 이물질을 제거하는 등 운항 안전성을 확보하겠다"고 밝혔다. 같은 날 오 시장도 사회관계망서비스(SNS)에서 "승객 여러분께 불안과 불편을 끼쳐드려 송구하다"고 사과했다.
