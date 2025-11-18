아이스크림미디어, 베트남 공략 본격화…5개 교육기관과 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에듀테크·한글 교재 등 단계적 지원

아이스크림미디어는 지난 7~11일까지 베트남 달랏·호치민 일대에서 현지 주요 5개 교육기관과 교육 협력 업무 협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에는 예르생 달랏대학교, 달랏대학교, 휴텍대학교, 호치민시한국국제학교, 사이공한글학교가 참여했다. 협약은 베트남의 빠르게 변화하는 교육 환경에 대응해 ▲현지 교육과정에 최적화된 에듀테크 솔루션 보급 ▲한국어·한글 교육 교재 및 교구 지원 ▲교사·학생 학습 경험 향상을 위한 혁신 모델 구축을 목표로 한다.

아이스크림미디어는 지난 7~11일까지 베트남 달랏·호치민 일대에서 현지 주요 5개 교육기관과 교육 협력 업무 협약(MOU)을 체결했다. 아이스크림미디어

AD

아이스크림미디어는 협약 기관에 자사의 대표 디지털 교육 플랫폼 '아이스크림S'와 한글 기초 문해력 향상 교재, 한국어 학습 교구 등을 단계적으로 지원할 계획이다. 이를 기반으로 현지에서 검증 가능한 '에듀테크-교구 융합형 교육 모델'을 구축하고, 파트너십 기반의 지속 가능한 교육 생태계를 마련한다는 구상이다.





AD

김성욱 아이스크림미디어 커머스사업실장은 "이번 협약과 박람회 참여는 베트남 교육 시장 진출의 실질적인 첫걸음"이라며 "현지 파트너와의 긴밀한 협력을 바탕으로 장기적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>