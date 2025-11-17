고성군, 신규 공무원 적응 돕는다…‘멘토-멘티 프로그램’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성군, 신규 공무원 47명 대상 멘토링 추진

평화 경제 거점 도시 강원 고성군(군수 함명준)은 신규 공무원들의 원활한 조직 적응과 직무 역량 강화를 위해 하반기 '멘토-멘티 프로그램'을 운영한다.

고성군청 전경. 강원 고성군 제공

이번 프로그램은 2025년 신규 임용 공무원 47명을 대상으로 하며, 7급 이상 공직 경험이 풍부한 선배 공무원들이 멘토로 참여해 신규 공무원들과 1대1 또는 1대3 형태로 결연해 활동을 진행한다.

멘토링 기간은 2025년 11월 17일부터 2026년 1월 23일까지이며, 멘토와 멘티 모두에게 1인당 5만원의 활동 지원금(고성사랑카드)이 지급된다. 활동 종료 후에는 1월 30일까지 결과보고서를 제출할 예정이다.

멘토링 주요 내용은 △직무 수행 요령 전수 및 실무 멘토링 △부서 및 조직문화 이해 지원 △민원 응대·의사소통 등 공직 에티켓 안내 △봉사 및 여가 활동을 통한 심리적 안정과 관계 형성 등으로 구성된다.

함명준 고성군수는 "멘토-멘티 프로그램은 신규 공무원들이 공직 초기의 어려움을 줄이고 군정 업무에 빠르게 적응할 수 있도록 돕는 중요한 과정"이라며, "앞으로도 직원들이 서로 배우고 성장하는 협력적 조직문화를 만들어가겠다."라고 말했다.





한편, 고성군은 이번 프로그램을 통해 신규 공무원들이 지역 현안에 대한 이해를 높이고 군정 운영에 안정적으로 참여할 수 있도록 지원함으로써 미래 군정 발전을 이끌 인재로 성장할 것으로 기대하고 있다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

