HDC현산, 잠실래미안아이파크 '파크오아시스'로 굿디자인어워드 수상

사람·자연·음악 연결하는 여백의 공간으로 설계



HDC현대산업개발이 올해 말 입주를 앞둔 잠실 래미안 아이파크 단지 내 '파크오아시스'로 가 2025 굿디자인어워드에서 은상(산업통상자원부 장관상)을 수상했다고 17일 밝혔다.

HDC현대산업개발이 잠실 래미안 아이파크 단지 내 야외음악당 '파크오아시스'로 2025 굿디자인어워드에서 은상을 수상했다. HDC현대산업개발 제공

파크오아시스는 도심 속 휴식과 정서적 회복을 위한 주거 단지 내 감성적 건축 공간으로 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받았다.

굿디자인어워드 코리아는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인상으로, 제품과 공간·환경 등 여러 분야에서 혁신성과 사회적 의미를 지닌 디자인을 선정해 수여한다.

잠실 래미안 아이파크의 야외음악당 '파크오아시스'는 밀도 높은 도시에서 잠시 멈춰 숨을 고를 수 있는 여백의 공간으로 기획됐다. 단순한 공연 시설을 넘어, 자연스럽게 교류하고 감각이 깨어나는 감성적 커뮤니티 공간이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "파크오아시스는 단지 내 커뮤니티 시설을 넘어, 누구에게나 열려 있으면서도 사적인 안식이 가능한 도시 속 자연의 무대를 구현했다"며 "이번 수상을 계기로 주거 단지 내 조경과 건축의 경계를 허무는 감성적 공간을 지속해서 선보일 것"이라고 밝혔다.

HDC현대산업개발이 잠실 래미안 아이파크 단지 내 야외음악당 '파크오아시스'로 2025 굿디자인어워드에서 은상을 수상했다. HDC현대산업개발 제공

파크오아시스의 원형 평면 구조는 동선을 연결해주고, 중앙의 수공간이 중심축 역할을 한다. 곡선형 지붕에는 금속 재질이 다층적으로 구성돼있어 빛의 각도와 시간에 따라 미묘하게 색조가 변화한다. 내부는 곡선형 데크와 휴식 공간이 수공간 위로 펼쳐지고, 공연 무대와 관람석은 고정되지 않도록 설계했다. 수공간을 둘러싼 안개 연출은 시간·기온·습도에 따라 변화한다.

파크오아시스는 물과 빛, 식생, 안개가 어우러지도록 설계됐다. HDC현대산업개발이 추구하는 '도심 속에서 가장 사적인 자연'을 건축적으로 구현해 도시형 주거공간의 새로운 방향성을 제시했다. HDC현대산업개발은 아이파크 단지 조경을 통해 입주민이 단지 안에서도 자연이 주는 편안함과 도시의 세련미를 함께 느낄 수 있도록 한 차원 높은 수준의 조경을 선보일 예정이다.





HDC현대산업개발 측은 "고급리조트를 연상시키는 현대적인 디자인 감각을 바탕으로, 계절마다 변화하는 자연의 경험을 공유하고 입주민 간 활발한 소통이 이뤄지는 공간을 지속해서 만들어나갈 것"이라고 설명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

