경남 고성군·거제·통영시 3개 시장·군수 SK오션플랜트 매각 반대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투자이행 불확실·지역경제 침체 우려

매각 추진 전면 재고·중단 요구 요청



경남 고성군, 거제시, 통영시 3개 시·군은 SK오션플랜트 매각 추진에 대해 공동으로 반대 입장을 공식화하며 SK에코플랜트와 SK그룹의 매각 추진에 대해 전면 재고 및 중단할 것을 요청하고 나섰다.

시장·군수(고성·거제·통영), SK오션플랜트 매각 반대 공동입장 표명.

AD

17일 오후 2시 거제시청 대회의실에서 열린 「거제∼가덕도신공항 연결철도 제5차 국가철도망 구축계획 반영」 공동 기자회견 후 이상근 고성군수, 변광용 거제시장, 천영기 통영시장은 매각추진에 대한 공동 입장문을 함께 발표했다.

이번 공동입장은 고성·거제·통영 3개 시군이 공동의 지역 경제권으로서 지역 산업과 일자리를 지키기 위해 한목소리를 냈다. SK에코플랜트가 추진 중인 SK오션플랜트 매각추진에 대해 지역 산업 생태계와 고용 안정에 미칠 부정적 영향에 대한 깊은 우려를 담고 있다.

SK오션플랜트는 조선·해양산업 중심 기업으로서 경남 제1호 기회발전특구의 핵심 사업자이며, 지역경제와 일자리 창출의 중추적 역할을 해왔다. 그러나 지역사회와의 충분한 소통 없이 일방적으로 추진되는 매각은 그간 쌓아온 신뢰와 상생의 기반을 훼손하는 행위로 받아들여지고 있다.

3개 시·군은 이번 매각을 단순한 기업 간 거래가 아닌, 지역의 미래와 직결된 중대한 사안으로 인식하고 있으며, 특히 1조원 규모의 투자계획이 지연되거나 중단될 경우 지역경제 침체와 고용 불안이 현실화될 수 있다는 점을 심각하게 우려하고 있다.





AD

3개 시군은 "SK에코플랜트와 SK그룹은 이번 매각 협상에 대해 지역사회와의 신뢰 회복과 지역경제에 미치는 영향을 신중히 검토해 매각 결정을 전면 재고하거나 중단할 것을 요청한다"면서 "기업의 경영 자율성을 존중하나 지역산업과 일자리에 직접적인 영향을 미치는 중대한 결정이라면, 지역사회와의 상생과 신뢰를 바탕으로 추진되어야 하며, 기업과 지역이 함께 성장하고 번영하는 길이야말로 진정한 상생의 길이라"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>