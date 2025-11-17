'대선주조배' 부산 축구대회 피날레… 24년째 부산시축구협회장기 쾌척

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 축구 동호인 화합의 장 후원

부산 향토기업 대선주조가 24년째 부산 축구 발전과 동호인의 화합을 돕는 축구대회에 쾌척했다.

대선주조는 지난 16일 기장월드컵빌리지 외 3곳에서 열린 '제44회 부산광역시축구협회장기 및 대선주조배(盃) 축구대회'를 마무리했다고 17일 알렸다.

부산시축구협회장기는 1981년 처음 개최돼 44년째 지역 생활체육축구 동호인들의 화합과 축제의 장으로 자리매김했다. 특히 대선주조는 24년이라는 긴 기간을 후원사로 부산 축구 동호인들의 든든한 버팀목이 돼왔다.

대선주조배 축구대회는 연령대별 5개부(청년부, 장년부, 노장부, 실버부, 황금부)로 나눠 진행됐다. 참가자들이 치열한 승부를 펼친 끝에 청년부 기장군·남구, 장년부 남구·사하구, 노장부 북구·연제구, 실버부 연제구·동래구, 황금부 연제구·부산진구가 우승의 영광을 안았다. 조별 우승팀에겐 전국대회 출전권이 부여된다.

부산시축구협회 백현식 회장은 "우리 동호인들이 한해를 건강하고 활기찬 축제로 마무리할 수 있도록 전폭적인 지원을 해준 대선주조에 깊이 감사드린다. 부산 축구 발전의 든든한 동반자가 돼 주시길 바란다"고 말했다.





대선주조 최홍성 대표는 "승패와 관계없이 멋진 경기를 펼친 축구 동호인분들 덕분에 이번 대회가 성공적으로 끝날 수 있었다. 95년간 부산과 함께한 명문향토기업으로 지역 생활체육이 더 활성화될 수 있도록 지속적인 지원과 관심을 이어가겠다"고 힘줬다.

대선주조배 축구대회.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

