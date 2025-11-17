경기도일자리재단, 여성창업보육센터 입주기업 7곳 모집

경기도일자리재단 남부사업본부가 운영하는 경기도여성창업보육센터가 여성 창업기업을 대상으로 올해 마지막 입주기업 모집에 나선다.
도 일자리재단은 오는 12월3일까지 도내 여성의 창업을 촉진하고 유망한 여성기업을 육성하기 위해 센터 내 입주기업 7곳을 모집한다고 17일 밝혔다. 입주는 12월15일부터 시작된다.
센터는 경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기도테크노파크 내에 있다.
입주기업으로 선정되면 개별실 또는 공용실 형태의 사무공간을 사용할 수 있다. 시제품 제작, 기업 홍보, 멘토링, 비즈니스 전문교육 등 창업 단계별 맞춤형 지원도 받는다.
신청 자격은 도내 주소를 둔 여성 예비 창업자 또는 '여성기업지원에 관한 법률'에 따른 창업 3년 내 여성기업이다. 타 창업보육센터 입주 경력자는 지원할 수 없다. 입주 후 30일 내 사업자등록 이전 및 관련 서류를 제출해야 한다.
김동현 도 일자리재단 남부사업본부장은 "여성창업보육센터는 사업을 본격적으로 확장하고자 하는 여성 창업자에게 실질적인 지원과 안정적인 공간을 제공하는 곳"이라며 "이번 모집은 올해 안에 입주할 수 있는 마지막 기회로, 창업을 준비 중인 여성 기업인에게 새로운 출발점이 될 것"이라고 말했다.
