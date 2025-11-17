서정진 셀트리온 회장 "3년간 국내 4조 투자…2027년 R&D 年 1조"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 관세 협상 후속 민관 합동회의

셀트리온이 한미 관세 협상 타결을 계기로 향후 3년간 국내 생산·연구 인프라 등에 4조원을 투자한다.

17일 업계에 따르면 서정진 셀트리온그룹 회장은 전날 서울 용산 대통령실에서 열린 '한미 관세 협상 후속 민관 합동회의'에서 "향후 3년간 송도와 충북 오창, 충남 예산에 총 4조원을 시설 투자하겠다"고 밝혔다. 국내 생산 시설 확충과 지역 균형 발전을 동시에 겨냥한 대규모 투자다.

서정진 셀트리온 회장이 16일 용산 대통령실에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

서 회장은 "바이오 산업은 고숙련 인력이 핵심 경쟁력인데 지방 근무를 기피하는 문제 때문에 투자 확대에 제약이 있다"며 "중앙정부와 지방정부가 함께 인력 인센티브와 정주환경을 해결해 대표적인 지방투자 성공 모델을 만들겠다"고 말했다. 그는 이번 투자 계획이 "대통령이 우려하는 국내 투자 위축과 지역 불균형 문제를 해소하는 상징적 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이번 논의는 한미 양국이 관세 협상을 타결하고 국내 기업들의 미국 내 생산·고용 약속이 강화되는 흐름 속에서 진행됐다. 서 회장은 미국 측 요구에 따라 현지 생산시설을 확충할 경우 "미국에서 의약품을 생산하는 데 2조원 정도가 필요하다"고 언급하면서도 "국내에는 그 두 배 규모로 투자하겠다"고 밝혔다. 셀트리온은 지난 9월 일라이 릴리의 미국 뉴저지 생산공장을 인수하며 현지 생산 기반 구축을 완료한 바 있다.

R&D(연구개발) 투자도 대폭 확대한다. 서 회장은 "지금까지 연 6000억원 정도를 연구개발비로 썼는데 내년부터는 8000억원 정도로 늘리고, 2027년에는 연구개발비가 1조원을 넘어설 것"이라며 "이 정도 규모면 글로벌 톱티어 제약사와 맞먹는 수준"이라고 말했다. 그는 또한 기존 5000억원 규모의 스타트업 협업 펀드를 1조원으로 키울 계획도 공개했다. "정부 정책 지원이 뒷받침되면 바이오 스타트업 생태계를 체계적으로 육성하는 펀드가 될 것"이라는 설명이다.





서 회장은 국내 바이오기업의 임상 비용 부담을 줄이기 위한 규제 개선 필요성도 제기했다. 그는 "제약 규제를 풀자는 게 아니라 글로벌 스탠더드에 맞추자는 것"이라며 "미국과 유럽은 임상 데이터를 상호 공유하는 단계에 들어갔고 여기에 한국도 참여하면 임상 기간과 비용을 대폭 줄일 수 있다"고 말했다. 이어 "AI 시대에는 자가 검진이 가능한 헬스케어 플랫폼이 등장할 것"이라며 "대미 투자 상한선 200억 중 상당 부분을 헬스케어 AI에 투입하겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

