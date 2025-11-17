사천시, '함께 걷는 건강길, 가을 나들이' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 사천시보건소는 재가 장애인 20명을 대상으로 사천 항공우주과학관 및 우천 바리안 체험 휴양마을에서 사회참여 체험활동을 실시했다고 17일 밝혔다.

사천시 장애인 사회참여서비스 함께 걷는 건강길, 가을나들이 운영 단체 사진.

이번 프로그램은 사천시 장애인종합복지관과의 연계를 통해 우주항공 전문과학관 관람과 우천 바리안 쌀 빵 만들기 체험 등 다양한 체험활동으로 구성되었으며, 일상에서 벗어나 새로운 경험을 제공하여 장애인의 스트레스 해소와 삶의 질 향상을 도모했다.

사천시보건소 관계자는 "이번 체험활동을 통해 장애인들이 사회참여의 기회를 넓히고, 지역사회에서의 적응력을 높일 수 있었다"며, "앞으로도 장애인의 문화적 욕구를 충족하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련할 계획"이라고 전했다.

한편, 참여자들은 우주 항공과학의 신기술을 직접 체험하고, 쌀 빵 만들기를 통해 소근육 사용 및 창의적 활동에 참여하며 큰 만족감을 드러냈다.





사천시보건소는 앞으로도 장애인의 건강증진과 사회참여 확대를 위한 맞춤형 복지서비스를 지속해서 제공할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

