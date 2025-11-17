미국인 과반 "셧다운, 트럼프·공화당의 승리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CBS 여론조사…응답자 55% "트럼프·공화가 더 얻어"

민주당 지지층 절반 "정부·여당에 과도한 양보"

미국인 절반 이상은 역대 최장인 43일 만에 종료된 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태에서 도널드 트럼프 미 대통령과 집권 여당인 공화당이 더 큰 성과를 거뒀다고 평가하는 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

AD

미 CBS 방송이 셧다운 종료 직후인 지난 13~14일(현지시간) 미국인 1288명을 대상으로 여론조사를 실시해 16일 공개한 결과에 따르면, 셧다운 종료로 어느 쪽이 원하는 것을 더 많이 얻었느냐는 질문에 응답자의 55%가 트럼프 대통령과 공화당을 선택했다.

야당인 민주당이 성공했다고 답한 비율은 6%에 불과했다. 양측 모두 비슷하다는 응답은 15%, 누구도 원하는 것을 얻지 못했다는 답변은 24%였다.

지지 정당별로 살펴보면 공화당 지지층의 68%, 민주당 지지층의 50%가 트럼프 대통령과 공화당이 성공했다고 답했다.

반면 민주당이 성공했다고 본 민주당원은 15%, 공화당원은 2%에 그쳤다. 또 민주당원의 55%는 민주당이 과도하게 양보했다고 응답한 반면, 공화당원은 17%만이 공화당이 너무 많이 양보했다고 답했다.

셧다운 협상 과정에 대한 감정에서도 양당 지지층의 분위기가 뚜렷하게 갈렸다. 민주당 지지층은 좌절(48%), 불만족(45%), 비관(32%), 안도(27%) 순으로 응답했다. 반면 공화당 지지층은 안도(50%), 만족(44%), 낙관(34%), 좌절(12%) 순이었다.

이번 조사 결과는 셧다운 사태 이후 민주당 지지층의 불만이 상당하다는 점을 보여준다. 민주당은 셧다운 종료를 위한 임시 예산안에 오바마 케어 보조금 지급 연장 내용을 포함해야 한다고 주장해 왔지만, 정부·여당은 불법 이민자들이 혜택을 볼 수 있다고 이를 거부했다. 실질적인 양보는 얻지 못한 채 일부 중도파 의원들의 이탈 속에 셧다운이 끝나자, 민주당 지지자들의 실망감이 커졌다는 분석이다.

이번 셧다운의 핵심 쟁점이었던 의료보험과 관련해 응답자의 65%는 앞으로 의료보험료가 인상될 것으로 예상했다. 29%는 변화가 없을 것으로 봤다.





AD

셧다운 대응에 대한 전반적인 평가에서도 트럼프 대통령을 지지한다는 응답은 35%에 그쳤고, 민주당을 긍정적으로 평가한 비율은 이보다 낮은 20%로 나타났다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>