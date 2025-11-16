송파구, ‘따뜻한 겨울나기’ 캠페인…모금 목표 21.7억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 2월 14일까지 추진

서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 14일 송파구청 1층에서 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 열고 내년 2월 14일까지 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 추진한다고 16일 밝혔다.

‘사랑의 온도탑’ 제막식에 참석한 서강석 송파구청장(왼쪽에서 다섯 번째). 송파구 제공.

AD

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 매년 겨울 송파구와 서울사회복지공동모금회가 공동으로 진행하는 나눔 캠페인이다. 지난해 송파구는 역대 최고 금액인 29억5000만원의 성금과 물품을 모금해 목표액을 8억원 초과 달성했다.

올해는 21억7000만원을 목표로 3개월간 모금을 진행한다. 개인, 단체, 기업 등은 송파구청 복지정책과나 동주민센터의 모금 창구를 방문하거나 부착된 QR코드를 통해 신용카드·계좌이체·간편결제로 기부할 수 있다.

이번 캠페인은 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 시작으로 본격 진행됐다. 제막식에서는 사업개시 선포, 온도탑 제막, 성금·품 전달식, 사랑의 저금통 배부 등이 순서대로 진행됐다.

올해 1호 성금은 3년 연속 후원 중인 롯데칠성음료 강동지점이 전달했다. 이들은 15개 점포가 동참한 저금통과 직원후원금을 기부했다. 또한 희망나눔마켓은 직접 담근 김장김치 1000상자를 후원했으며, 롯데백화점 잠실점은 크리스마스 마켓 수익금으로 저소득 어린이를 위한 물품(5000만원 상당)과 성금 3000여만원을 기탁했다.

‘사랑의 온도탑’은 모금 목표액 21억7000원 달성을 향해 2170만원이 모일 때마다 1도씩 오르며 송파구의 나눔 온도를 표시한다. 모금된 성금과 물품은 홀몸어르신, 장애인, 한부모가족 등 저소득 가정과 복지시설에 연중 배분될 예정이다.





AD

서강석 송파구청장은 “작은 정성들이 모여 도움이 필요한 이웃에게 추운 겨울을 날 수 있는 큰 힘이 될 것”이라며, “올해도 모두 함께 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인에 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>