李대통령 "울산화력발전소 사고 가슴 미어져…책임자 엄정처벌"

"모든 사업장 안전 실태 제로베이스에서 재검토"

"국민안전 책임자로 송구"…겨울철 안전 점검도 소홀함 없이 진행 지시

이재명 대통령이 16일 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고의 마지막 실종자까지 숨진 채 발견된 것과 관련해 "국민의 최종 책임자로서 진심으로 송구하다"고 했다.

이 대통령은 이날 페이스북 글을 통해 "국민 모두의 간절한 바람에도 매몰됐던 노동자 일곱 분 모두 차디찬 주검으로 가족의 품에 돌아왔다. 가슴이 미어진다"면서 이같이 적었다. 이어 "희생되신 분들의 명복을 빌며 유가족께도 깊은 위로를 전한다"고 했다.

살기 위해 하는 일이 '죽음으로 가는 길이 돼서는 안 된다고 재차 강조하기도 했다. 그러면서 이 대통령은 "다시는 이런 비극이 되풀이되지 않도록 하겠다"며 "일터가 죽음의 현장이 되는 비극을 이제는 끝내야 한다"고 강조했다.

또한 원인을 명확히 규명해 책임자를 엄정 처벌하겠다고 했다. 이 대통령은 "현장에서 안전관리가 부실하지는 않았는지, 공사 기간 단축에 쫓겨 무리한 작업이 강행된 것은 아닌지 면밀히 조사할 것"이라며 "철저하고 신속한 수가를 통해 사고 원인을 명확히 규명하고, 책임자는 지위나 직책을 가리지 않고 엄정히 처벌하겠다"고 적었다.





아울러 이 대통령은 "관계 부처는 전 사업장의 안전 실태를 제로베이스에서 다시 검토하라"면서 "겨울철 위험 작업장에 대한 안전 점검 역시 한 치의 소홀함 없이 진행하기를 바란다"고 당부했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

