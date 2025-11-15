동명대학교, ‘교육이 있는 반려동물 일일놀이터’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반려인·반려동물이 함께 즐기는 체험형 RISE 연계 프로그램

동명대학교(총장 이상천) 반려동물대학은 반려인과 반려동물이 함께 참여할 수 있는 체험형 프로그램 '교육이 있는 반려동물 일일놀이터'를 오는 11월 22일부터 12월 11일까지 총 3회에 걸쳐 교내 반려견놀이터 '동숲'에서 운영한다.

이번 프로그램은 김도경 반려동물대학 학장, 김수진 Open UIC 책임교수, 이신호 반려동물보건학과 학과장, 곽진숙 애견미용·행동교정학과 학과장, 임은서 반려동물산업학부 학부장 등 전공 교수진의 지도로 진행되며, 반려인과 반려동물이 함께 배우고 교감할 수 있는 교육·체험형 RISE 연계 프로그램으로 구성된다.

회차별 주요 프로그램은 ▲11월 22일 '어질리티 자율놀이와 반려견 미니 운동회' ▲11월 29일 '반려동물 양육문제 Q＆A와 건강관리·수제간식 만들기 체험' ▲12월 11일 '미리 크리스마스! 실습대회와 반려생활 예절 교육' 등으로, 회차마다 다른 테마를 통해 풍성한 경험을 제공한다.

참여자 일부에게는 추첨을 통해 소정의 경품이 제공되며, 신청은 구글폼을 통해 가능하다. 프로그램 관련 자세한 안내는 동명대 반려동물교육문화센터 홈페이지 또는 반려동물대학 교학지원팀에서 확인할 수 있다.

이번 프로그램은 부산형 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 하나로 추진되는 것으로, '대학 인프라 개방과 지역사회 상생협력'이라는 사업 목표에 부합한다.

동명대학교는 반려견 놀이터 '동숲'을 지역민에게 개방해 반려동물 문화공유 공간으로 운영하고 있으며, 올바른 반려문화 확산과 지역사회 반려동물 교육기반 구축에 기여하고 있다.





김도경 반려동물대학 학장은 "반려동물을 키우는 인구가 꾸준히 증가하고 있는 만큼, 이번 프로그램이 반려인과 반려동물이 함께 배우고 성장하는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "대학이 지역사회와 협력해 반려동물 문화의 중심으로 자리 잡는 것이 RISE 사업의 중요한 성과가 될 것"이라고 말했다.

동명대학교 ‘교육이 있는 반려동물 일일놀이터’ 포스터.

