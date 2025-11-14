경기도북부자치경찰위원회, 누리집 전면 개편…이용자 편의 높이고 소통 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도북부자치경찰위원회는 도민이 보다 쉽고 편리하게 자치경찰 관련 정보를 이용할 수 있도록 누리집을 새롭게 단장해 문을 열었다고 14일 밝혔다.

경기도북부자치경찰위원회 홈페이지 새단장 이벤트. 경기도북부자치경찰위원회 제공

이번 개편은 도민 중심의 행정서비스 구현을 목표로, 이용자 친화적인 화면 구성과 편의성 강화에 중점을 두었다.

기존의 글자 위주 화면을 사진과 그림 중심으로 바꾸어 정보 전달력을 높였으며, 자치경찰의 주요 정책과 활동 내용을 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

메인화면에는 위원회 주요 소식, 보도자료, 홍보자료 등을 시각적으로 배치해 도민이 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 개선했으며, '도민참여' 메뉴를 신설해 의견 제출과 소통 기능을 강화했다.

아울러, 휴대전화와 태블릿에서도 화면이 자동으로 조정되는 반응형 웹 방식을 적용해 언제 어디서나 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

위원회는 누리집 개편을 기념해 11월 14일부터 11월 24일까지 10일간 도민 참여 온라인 이벤트를 진행한다.

새로워진 누리집에 접속해 마음에 드는 화면을 캡처하거나 이용 소감과 개선 의견을 작성해, 위원회 공식 누리소통망인 인스타그램에 안내된 참여 링크(구글폼)로 제출하면 된다. 이벤트 참여자 중 총 100명을 추첨해 경품을 제공할 예정이다.





이상로 경기도북부자치경찰위원장은 "이번 누리집 개편은 도민이 자치경찰제의 기능과 활동을 보다 친근하게 이해하고 쉽게 접근할 수 있도록 개선한 것으로, 도민 의견을 적극 반영해 소통과 참여 중심의 자치경찰로 발전해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

