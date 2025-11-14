경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 경호부장 법정 진술

"공수처 언급하며 '부숴버려라' 말하기도"

尹측 추궁에 "양심에 따라 한 행동"

윤석열 전 대통령이 지난 1월 고위공직자범죄수사처의 1차 체포영장 집행이 불발된 후 "밀고 들어오면 아작난다고 느끼게 위력 순찰하라"고 말했다는 법정 증언이 나왔다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석하고 있다. 2025.9.26 사진공동취재단

AD

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)의 심리로 14일 열린 윤 전 대통령의 특수공무집행 방해 등 혐의 속행 공판에서 증인으로 출석한 이강 전 경호처 경호5부 부장은 이같이 밝혔다.

윤 전 대통령은 공수처의 1차 체포영장 집행이 불발된 후인 지난 1월 11일 윤 전 대통령과 강의구 전 부속실장, 김정환 전 수행실장, 김성훈 전 경호처 차장 등과 오찬을 가졌다고 한다. 이 전 부장은 오찬이 끝난 뒤 당시 윤 전 대통령이 한 발언 중 몇 가지를 카카오톡 '나에게 보내기'를 통해 기록해뒀다고 진술했다.

공개된 카카오톡 메시지에는 '경호처가 나의 정치적 문제로 고생이 많다. 밀고 들어오면 아작난다고 느끼게 위력순찰하고 언론에도 잡혀도 문제없음'이라고 적혀있었다. 이에 대해 이 전 부장은 "TV에 나와도 괜찮다, 총기를 노출하는 것도 괜찮다는 의미로 저 말씀을 하신 것으로 기억한다"고 설명했다.

'헬기를 띄운다. 여기는 미사일도 있다. 들어오면 위협 사격하고 부숴버려라'는 메시지에 대해서는 "대통령이 무슨 말을 하려고 하다가 갑자기 약간 멈칫했고, 그러더니 말을 순화해서 '부숴버려라'라고 한 것을 기억한다"고 답했다. 그 대상에 대해서는 "주어가 생략됐지만 공수처와 경찰이 들어오는 것에 대해 얘기하는 중에 표현을 썼다"고 했다.

윤 전 대통령 측은 메시지를 4차례에 걸쳐 작성한 이유를 물으며 신빙성을 문제 삼았다. 또 "오찬은 대통령이 고생 많다는 취지로 자리를 마련한 거지 체포나 공수처의 체포 등을 대비하기 위한 자리는 아니었던 것 아니냐"고도 물었다.

이 전 부장은 "25년간 근무하면서 부장급이랑 대통령이랑 식사하는 것 자체가 제 기억으로 처음이었고 그 자리가 무게감 있었다"며 "처음에는 우리가 침체돼있다는 얘기를 듣고 격려해주시나 했는데 20~30분 정도 집행저지 관련한 언급이 나왔고, 이 얘기는 나중에 문제가 될 상황이 있으니 기록해야겠다고 생각했다"고 했다.

또 이 전 부장이 "부하직원들에게 공수처의 체포영장 집행을 저지하지 말라는 지침을 내렸다"고 진술하자 윤 전 대통령 측은 "형사 입건되면 수사를 받아야 하고 유죄가 나면 연금이 박탈되는 등 문제를 고려했을 때 겁이 나서 임무를 수행하지 않은 건 아니냐"고 했다.





AD

이에 이 전 부장은 "만약에 대통령이 옳았고 내란이 아니라고 판정된다면 제가 이런 의견을 가진 것에 대한 법적 책임을 또 받을 것" 이라며 "양심에 따라 한 행동"이라고 반박했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>