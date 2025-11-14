남원시, 관광객 대상 '한복문화 체험' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'나도 드라마 주인공' 주제

'광한루원 라운지 by 화인당' 연계

전북 남원시가 오는 15일부터 30일까지 주말 6일간, 광한루원 일원과 화인당에서 관광객 대상 '한복문화 체험 행사'를 운영한다.

남원시가 오는 15일부터 30일까지 주말 6일간, 광한루원 일원과 화인당에서 관광객 대상 '한복문화 체험 행사'를 운영한다. 남원시 제공

14일 시에 따르면 이번 체험행사는 '나도 드라마 주인공'이라는 주제로 '광한루원 라운지 by 화인당'과 연계, 광한루원이 가진 전통문화 콘텐츠에 드라마 한복 코스프레와 스타일링 체험을 더한 이색적인 체험형 관광 프로그램이다.

핵심 프로그램은 '쓰리 GO!' 이벤트로 구성되며, 드라마 한복을 '입고(GO)', 즉석사진을 '찍고(GO)', 촬영된 사진을 화인당 인스타그램에 '올리고(GO)' 나서 현장 게시물 투표를 통해 인기상까지 제공하는 방식이다.

최종 득표 상위 3인에게는 1인당 22만원 상당의 명지각 숙박권이 증정된다.

특히 이번 체험은 '옷소매 붉은 끝동', '철인왕후', '슈룹', '정년이', '신입사관 구해령', '체크인한양' 등 광한루원에서 촬영된 인기 사극 드라마 속 주요 인물들의 한복과 신분별 복식을 직접 착용해보는 코스프레 형식으로 진행된다. 여기에 한복 전문가가 참여하여 드라마 스타일의 헤어세팅과 장신구까지 재현할 수 있도록 구성했다.

시는 이번 이벤트를 통해 광한루원을 찾는 방문객들에게 드라마 속 주인공이 되는 색다른 체험을 제공하고, 남원의 전통문화와 관광 자원을 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.





오미선 관광시설과장은 "광한루원에서 드라마 속 명장면의 주인공이 돼보는 특별한 경험을 통해, 한복문화의 대중화는 물론 남원 관광 활성화에도 기여할 수 있을 것이다"며 "많은 시민과 관광객의 관심과 참여를 당부드린다"고 말했다.





